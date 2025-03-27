ЮНФПА представил новую Страновую программу для Туркменистана

27 марта 2025 года, Представительство Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане представило национальным партнерам Страновую программу ЮНФПА на период 2026-2030 годы. Мероприятие, прошедшее Ашхабаде, ознаменовало собой важный шаг в укреплении сотрудничества между ЮНФПА и Туркменистаном.

Страновая программа, разработанная во взаимодействии с национальными партнерами, определяет приоритетные направления деятельности ЮНФПА в стране на ближайшие пять лет. Она основана на результатах консультативных встреч, состоявшихся в 2024 году и соответствует национальным приоритетам и потребностям населения Туркменистана.



«ЮНФПА подтверждает свою неизменную приверженность поддержке Туркменистана в достижении целей устойчивого развития. Мы полагаемся на тесное и эффективное сотрудничество с национальными партнерами для успешной реализации Страновой программы на 2026-2030 годы. Уверены, что совместными усилиями программа внесет значительный вклад в повышение благополучия населения Туркменистана», – подчеркнула г-жа Чинве Огбонна, Страновой директор ЮНФПА по Туркменистану.



ЮНФПА выражает уверенность в плодотворном партнерстве и готов оказывать всестороннюю поддержку в успешной реализации Страновой программы, направленной на устойчивое развитие Туркменистана через укрепление репродуктивного здоровья, обеспечение гендерного равенства и раскрытие потенциала молодежи. ///ЮНФПА Туркменистан, 27 марта 2025 г.