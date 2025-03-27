Туркменистан как ключевой логистический узел Евразии

Туркменистан, расположенный на пересечении важнейших транспортно-транзитных маршрутов Север–Юг и Восток–Запад, играет ключевую роль в развитии логистики Евразийского региона. Страна активно развивает свою транспортную инфраструктуру, привлекая внимание инвесторов и международных партнёров. Об этом в своей статье в газете «Нейтральный Туркменистан» пишет Акмухаммет Юсубов, заместитель председателя Ассоциации «Türkmen Logistika».

В 2020 году в Туркменистане была создана Ассоциация «Türkmen Logistika», объединяющая 158 частных транспортно-экспедиторских компаний. Эта организация активно расширяет сеть международных партнёров и уже заключила более 20 соглашений о сотрудничестве с аналогичными ассоциациями из Азии и Европы.

Туркменские перевозчики предлагают конкурентоспособные ставки на доставку грузов в/из морских портов Китая, а также через порты Грузии, Азербайджана, Малайзии, Ирана, Индии, ОАЭ и Румынии. В последние годы наблюдается стабильный рост экспортных автомобильных перевозок промышленных и сельскохозяйственных товаров Туркменистана в страны Центральной Азии. Железнодорожные перевозки особенно развиваются по маршрутам Север–Юг и по Трансазиатской магистрали, соединяющей Китай и Иран через территорию Туркменистана, подчеркивается в статье.

Члены Ассоциации «Türkmen Logistika» активно используют возможности Международного морского порта Туркменбаши. Этот порт стал важным узлом для доставки грузов в Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу. Также увеличилось число контейнерных перевозок. Основные маршруты перевозок определяются внешнеэкономическими связями Туркменистана и потребностями внутреннего рынка. Ключевым направлением остаётся континентальная часть Евразии, где активно развиваются как автомобильные, так и железнодорожные перевозки. В этом плане ряд членов Ассоциации «Türkmen Logistika» уже успешно реализовали проекты по строительству грузовых терминалов на пограничных пунктах, создавая удобные условия для хранения, перегрузки и оформления сопроводительных документов.

Инвестиционные перспективы

Находясь на перекрёстке транспортно-транзитных маршрутов по линии Север–Юг, Восток–Запад, Туркменистан, как и весь регион Центральной Азии и Каспийского бассейна, является перспективным экономическим партнёром для европейских и азиатских стран, крупным транспортно-транзитным узлом континентального значения. Основным преимуществом международных транспортных коридоров, пролегающих через территорию Туркменистана, является значительное сокращение расстояний. И это вызывает интерес к стране потенциальных инвесторов.

На недавнем международном форуме «Инвестиции в Будущее Туркменистана» особое внимание было уделено транспортно-логистическим возможностям страны. Иностранные инвесторы проявили интерес к проектам по созданию крупных логистических центров в пограничных районах:

Гарабогаз (граница с Казахстаном),

Серахс и Акяйла (граница с Ираном),

Фараб (граница с Узбекистаном).

Другим перспективным направлением является цифровизация логистики. Туркменские компании стремятся внедрять электронные системы отслеживания грузов, управления складскими операциями и создания онлайн-платформ для оптимизации логистических процессов.

На двусторонних встречах, которые прошли на полях форума, международные эксперты и представители зарубежных транспортных компаний изучили возможности экономического сотрудничества и перспективы для инвестиций. Как подчёркивалось, рост инвестиций в транспорт и логистику обусловлен стабильным спросом на транзитные и мультимодальные перевозки со стороны промышленных производств: увеличением количества потребителей логистических услуг; оптимизацией временных затрат на транспортировку; сокращением транспортных расходов; значительным объёмом экспортно-импортных грузопотоков, в том числе контейнерных; развитием транспортных магистралей и всех видов торговли. Располагаясь на географически выгодном перекрёстке международных транспортно-транзитных маршрутов, Туркменистан рассматривается как ключевое звено для транспортной связуемости по направлениям Север–Юг и Восток–Запад. ///nCa, 27 марта 2025 г.