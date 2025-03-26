Туркменистан и Румыния заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской сферах

25 марта 2025 года в здании Министерства национального образования Румынии состоялась встреча Ответственного Секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой с Государственным секретарем Министерства национального образования Румынии Гигелем Параскив. На встрече также присутствовали Генеральный директор международных отношений и европейских дел Министерства Национального образования Румынии Луминица Матеи, Посол Туркменистана в Румынии А.Аннаев, Третий Секретарь Посольства Г.Бегханова.

В ходе встречи были обсуждены отношения между двумя дружественными странами в сфере образования и пути их развития и укрепления.

Заместитель Министра отметил заинтересованность румынской стороны в налаживании и дальнейшем укреплении установленного сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской сферах. Замминистр поблагодарил туркменскую сторону за то, что при рассмотрении ВУЗов для направления туркменской молодежи в зарубежные государства на обучение, выбирает румынские ВУЗы.

В свою очередь, Ч.Рустемова отметила, что в Туркменистане придаётся большое значение использованию международного опыта и достижений в совершенствовании системы образования, особо выделив эффективный характер взаимодействия между Туркменистаном и Румынией в данном направлении. Также была выражена благодарность за оказываемую поддержку в обучении туркменских студентов. На основе программы сотрудничества, румынская сторона ежегодно выделяет стипендии, сегодня это 105 стипендий на обучение в высших учебных заведениях для граждан Туркменистана.

В контексте вопросов сотрудничества туркменской стороной было предложено поддержать участие профессоров, студентов и школьников Румынии на международных научных конференциях и олимпиадах, проводимых в обеих странах, также обмен профессорами в целях повышения квалификации.

Стороны отметили важность совместных научных работ в качестве средства для сближения академических кругов, установления дружбы и мира.

В продолжение к этому, было предложено организовать «открытые уроки» о Туркменистане, где румынские студенты и школьники ознакомились бы также с историей туркмен, с культурой и традицией, с литературой туркменских поэтов.

В завершении встречи стороны выразили общее мнение, что отношения в образовании является неотъемлемой частью динамично развивающихся туркмено-румынских отношений и договорились поддерживать прямой контакт для решения рабочих вопросов.

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25 марта 2025 года во второй половине дня в здании Министерства культуры Румынии состоялась встреча Ответственного Секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой с Государственным секретарем Министерства Культуры Румынии г-жой Диана Бачуна.

Целью данной встречи стало знакомство и обсуждение вопросов, касающихся проведения в будущем совместных мероприятий в сфере культуры.

В начале встречи румынская сторона поздравила с успешно проведенным мероприятием в честь Туркменского ковра. Было подчёркнуто, что это мероприятие предоставило замечательную возможность для популяризации национального достояния, ознакомления широкой общественности с достижениями Туркменистана, а также для наведения культурных мостов между двумя странами.

Ч.Рустемова подчеркнула заинтересованность туркменской стороны в сотрудничестве с румынской стороной в сфере культуры и культурного обмена, а также в налаживании многолетнего партнерства с румынскими музеями.

В данном контексте Замминистр выразила готовность рассмотреть предложения туркменской стороны по проведению совместных мероприятий и проектов, так как для реализации возможных предложений по мероприятиям, для румынской стороны необходимо заранее обговорить даты их проведения, формы, масштаб и другие организационные вопросы.

Сообщалось, что важное место в культурно-гуманитарном сотрудничестве Туркменистана занимает сотрудничество с ЮНЕСКО. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены Древний Мерв, памятники Куняургенча, древняя крепость Ниса. В Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включены: эпос «Героглы», туркменское национальное искусство песни и танца «Куштдепди», традиционное ковроткачество Туркменистана и многонациональная номинация «Новруз Байрам» включена в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

Стороны сошлись во мнении, что культурная дипломатия является неотъемлемой частью динамично развивающихся туркмено-румынских отношений. ///nCa, 26 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)