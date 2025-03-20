Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага на Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального сотрудничества в обеспечении устойчивого развития»

Ниже приводим текст выступления Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, опубликованный Туркменским Государственным Информационным Агентством TDH

Уважаемые участники конференции!

Выражаю вам благодарность за участие в нынешнем форуме и желаю успешной работы форума!

Здесь собрались представители зарубежных государств, международных организаций и крупных компаний, что демонстрирует проявление огромной заинтересованности к партнёрству с нашей страной.

Туркменистан напрямую связывает идею мира и доверия с экономическим развитием. В данном контексте нынешний год – «Международный год мира и доверия» – должен придать мощный импульс экономическому сотрудничеству.

Уверен, что мир, доверие, равноправие и взаимная выгода должны составлять основу экономического партнёрства. Любые крупные экономические, инфраструктурные, торговые и инвестиционные проекты могут быть успешными только при условии равноправия и обоюдного доверия.

Уважаемые участники конференции!

В современную эпоху в различных уголках мира укрепляются региональные и межрегиональные отношения, образуются новые экономические альянсы. Наступила эра стремительного экономического прогресса, основанного на использовании географических ресурсов, современных технологий, экологических стандартов и эффективных решений.

Сегодня необходимо глобально мыслить, действовать и осуществлять сотрудничество. В этой связи особая ответственность ложиться на ведущие международные институты и финансовые учреждения.

Туркменистан последовательно выступает за справедливую геоэкономику. Осуществляя диверсификацию энергетических ресурсов, транспортных коридоров и имеющихся инфраструктурных систем, выступает за реализацию новых крупных экономических проектов. Примером тому служит экономическое сотрудничество между Центральной и Южной Азией.

Хотел бы акцентировать ваше внимание на геополитическом и геоэкономическом значении осуществляемых в указанных регионах энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов. Они нацелены на объединение Центральной и Южной Азии посредством создания новых энергетических, транспортных, промышленных и технологических коридоров.

Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия является одним из значимых проектов. Цель этого проекта – обеспечение в современную эпоху природным газом стран с общей численностью 1 миллиард 750 миллионов человек.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что работа по данному проекту ведётся в соответствии с определённой программой. Построен 214-километровый участок этого газопровода, проходящий по территории нашей страны. В сентябре прошлого года был дан старт строительству 153-километрового участка Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly». В настоящее время его строительство ведётся на территории Афганистана.

Уважаемые участники конференции!

Говоря о проекте газопровода ТАПИ, особый акцент хотел бы сделать на его высоком социальном значении. По оценкам экспертов, строительство газопровода и сопутствующих инфраструктурных систем, новых учреждений и предприятий позволит создать в Афганистане 12 тысяч рабочих мест, а также решить в этой стране ряд ключевых гуманитарных вопросов.

Реализация проекта связана с решением многочисленных юридических, коммерческих, финансовых вопросов. В рамках проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия работы в нефтегазовом секторе должны осуществляться в соответствии с нормами и стандартами, сформированными в международной практике.

Уверен, что нынешняя конференция позволит руководителям, специалистам и экспертам энергетических компаний, консалтинговых фирм и банков обменяться мнениями о совместной деятельности в рамках газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Уважаемые участники конференции!

На протяжении ряда лет государства Центральной Азии ведут эффективную работу с приграничными регионами по поставкам электроэнергии. Наращивая сотрудничество в этой сфере, наши страны также выдвигают предложения о строительстве современных электроэнергетических объектов. Это будет содействовать экспорту энергетических ресурсов из стран Центральной Азии на мировые рынки. В их числе Южная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион – одно из приоритетных направлений.

Туркменистан – одна из основных стран, производящих электроэнергию. На протяжении многих лет мы осуществляем поставки электроэнергии в соседние страны: Иран, Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан.

Наша страна также совместно с партнёрами эффективно работает над претворением в жизнь проекта строительства высоковольтной линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

В настоящее время электроэнергия уже поставляется в город Герат Афганистана. Также идёт работа над техническими документами для продолжения данной линии через эту страну до Пакистана.

Вместе с тем осуществляется прокладка сопутствующей оптико-волоконной линии связи. В настоящее время транспортная взаимосвязь Центральной и Южной Азии и связанные с этим проекты развития – ключевая составляющая экономических стратегий Евразийского континента.

В данном контексте хотел бы сделать особый акцент на необходимости эффективного использования транспортно-транзитных коридоров, объединяющих Центральную и Южную Азию, и формирования новых. Это будет содействовать полному обеспечению пассажироперевозок и грузопотоков по направлениям Север–Юг и Восток–Запад.

Для увеличения их масштабов реализуются проекты строительства железных и автомобильных дорог. Создаются современные инфраструктурные системы воздушных, морских гаваней и «сухих портов». Осуществляется масштабная работа для слаженности и координации процесса логистики.

Примером тому служит строительство железной дороги из Туркменистана в Афганистан и далее к портам Пакистана. В настоящее время эффективно функционирует построенная туркменскими специалистами 115-километровая железнодорожная магистраль Керки (Туркменистан) – Андхой (Афганистан). Также рассматриваются вопросы строительства железной дороги протяжённостью 165 километров от туркмено-афганской границы до города Герат.

В этой работе ключевая роль отводится сотрудничеству со сторонами, принимающими участие в реализации проектов – международным финансовым институтам, инвестиционным фондам, банковским учреждениям и профильным организациям.

Уверен, что наши давние и надёжные финансовые партнёры, такие, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, фонды развития и банки из Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и других дружественных стран продолжат работу, нацеленную на наращивание экономического сотрудничества с Центральной и Южной Азией.

Нынешний форум – хорошая возможность для презентации соответствующих предложений представителями финансовой сферы.

Уважаемые участники конференции!

Наши общие цели в Азии не ограничиваются только реализацией конкретных проектов. Спектр этих целей намного шире. Необходимо сформировать фундамент устойчивого мира и безопасности в этой части мира, атмосферу доверия и благоприятную среду для широкого сотрудничества. Для этого следует использовать все имеющиеся возможности, создать один из перспективных центров энергетического, транспортно-коммуникационного сотрудничества мирового уровня.

Туркменистан возлагает большие надежды на участие крупных международных инвесторов в реализации данных целей. Наша страна, претворяя в жизнь политику постоянного нейтралитета, экономическую стратегию «открытых дверей», готова к продуктивному сотрудничеству.

Уверен, что данная конференция станет важным шагом в осуществлении этих планов.

Желаю плодотворной работы участникам конференции!

///TDH, 19 марта 2025 г.