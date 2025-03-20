Национальный Лидер Туркменистана провел встречу с главой «Rönesans Holding»

19 марта состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком.

В ходе переговоров турецкий бизнесмен представил отчет о текущей деятельности компании в Туркменистане.

Аркадаг отметил, что за долгие годы сотрудничества турецкая компания зарекомендовала себя как надежный партнер Туркменистана. Он подчеркнул, что совместные проекты играют значительную роль в укреплении строительно-промышленного потенциала страны.

Бердымухамедов выразил готовность продолжать партнерство с «Rönesans Holding», опираясь на уже накопленный позитивный опыт взаимодействия.

В свою очередь, Эрман Ылыджак выразил искреннюю признательность руководству Туркменистана за высокое доверие, оказываемое его компании. Он подчеркнул, что участие в туркменских проектах является для «Rönesans Holding» большой честью и предметом гордости.

Аркадаг высоко оценил качество строительных работ, выполняемых турецкой компанией, отметив, что используемые ею передовые технологии и инновационные решения соответствуют мировым стандартам. Он выразил уверенность, что совместная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

В завершение встречи Национальный Лидер Туркменистана подтвердил готовность страны к развитию взаимодействия с компаниями, обладающими большим производственным потенциалом, в том числе с «Rönesans Holding». ///nCa, 20 марта 2025 г.