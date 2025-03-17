Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Эмиром Катара – Туркменистан и Катар обсудили вопросы региональной безопасности и ТАПИ

16 марта 2025 года в Дохе делегация во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Рашида Мередова была принята Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи глава МИД передал Эмиру Катара приветствия от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани адресовал ответные приветствия руководству Туркменистана, пожелав, чтобы совершенные благодения и посты, молитвы в священный месяц Рамадан были приняты Всевышним.

Отмечая активизацию двусторонних отношений, туркменская сторона подчеркнула значимость состоявшегося 3 марта текущего года телефонного разговора с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана.

Наряду с конструктивным двусторонним сотрудничеством была подчеркнута эффективность взаимодействия в многосторонних форматах, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций. В частности, было отмечено, что 12 декабря 2025 года по случаю 30-летия нейтралитета страны в Ашхабаде состоится Международный форум мира и доверия. Катарская сторона приглашена принять участие в этом международном форуме и праздничных мероприятиях.

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В этот же день Рашид Мередов встретился с Премьер-министром, Министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечено, что перспективными направлениями туркмено-катарских отношениях призваны стать энергетика, инвестиционная и транспортная сферы.

Кроме того, состоялся детальный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и приоритетам развития, а также социально-экономической ситуации в Афганистане.

В частности, был обсужден ход строительных работ в Афганистане участка Серхетабат-Герат транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Катарская сторона высоко оценила сотрудничество в данной сфере.

Стороны также отметили конструктивный характер сотрудничества в рамках международных организаций.

В этой связи было отмечено проведение в Туркменистане стране 12 декабря 2025 года Форума в рамках Международного года мира и доверия. В связи с этим катарская сторона приглашена принять участие в форуме высокого уровня.///nCa, 17 марта 2025 г.