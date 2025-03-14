12 – 13 марта Региональный Центр по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) принял участие в Конференции ООН по национальным и региональным контртеррористическим стратегиям в Сент-Джулиансе, Мальта. Конференция была организована Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета ООН (ИДКТК) совместно с Правительством Мальты. В мероприятии приняли участие представители различных структур ООН, государств-членов, региональных организаций, а также гражданского общества.

Конференция предоставила платформу для обмена опытом и обсуждения вызовов, связанных с разработкой и реализацией всеобъемлющих и интегрированных национальных и региональных контртеррористических стратегий в соответствии с международным правом, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, Глобальной контртеррористической стратегией ООН и Боготскими принципами, принятыми в 2013 году.

В ходе своего выступления РЦПДЦА поделился обширным опытом содействия государствам Центральной Азии в разработке Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в регионе. Особое внимание было уделено тому, что на момент одобрения этой стратегии в 2011 году она стала первым в своем роде региональным подходом. РЦПДЦА также рассказал о своей работе по поддержке разработки и реализации национальных стратегий по противодействию терроризму в различных государствах Центральной Азии./// РЦПДЦА, 13 марта