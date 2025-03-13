Китай выпустил “Белую книгу”, в которой утверждается, что повышение тарифов в США ошибочно связано с проблемой фентанила

Китай опубликовал «Белую книгу: Контроль за веществами, связанными с фентанилом – вклад Китая”, в которой описаны комплексные меры по контролю за лекарствами, связанными с фентанилом.

Министерство иностранных дел Китая дало разъяснения 4 марта 2025 года, заявив, что США необоснованно подняли вопрос о фентаниле, чтобы оправдать недавнее повышение тарифов.

Заявление Министерства иностранных дел Китая

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/fyrbt/202503/t20250304_11568260.html

В “Белой книге” подробно описаны все шаги, предпринятые Китаем для обеспечения соблюдения требований законодательства при производстве и распространении лекарств, содержащих фентанил.

Полный текст “Белой книги”

http://english.scio.gov.cn/whitepapers/2025-03/05/content_117746462_3.html

Фентанил – сильнодействующий синтетический опиоидный препарат, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами для использования в качестве анальгетика (обезболивающего) и анестезирующего средства. /// Посольство Китая в Туркменистане, 13 марта 2025 г.