Туркменистан и Великобритания обсуждают создание British International University Turkmenistan

11 марта 2025 года в Министерстве образования Туркменистана в Ашхабаде состоялась встреча с делегацией British Education Network (BEN), University of London и профессором Дэвидом Бейкером, председателем Совета директоров AD Education UK.

Встреча стала важным этапом в укреплении туркмено-британского образовательного сотрудничества. Министр образования Туркменистана, Джумамурад Гурбангельдыев, подчеркнул, что 2025 год объявлен Международным годом мира и доверия в Туркменистане, а 30-летие постоянного Нейтралитета подчеркивает приверженность страны принципам устойчивого развития и международного партнерства.

В ходе встречи были обсуждены итоги совместных проектов за 2024–2025 годы, включая:

• Высокие оценки туркменских вузов в международных рейтингах (THE Impact Rankings 2024, UI GreenMetric World University Ranking);

• Успешное проведение обучающих семинаров по современным методикам преподавания английского языка в рамках проекта Accelerating English Language Learning in Central Asia;

• Онлайн-консультации с ведущими британскими университетами.

Британская делегация представила проекты по созданию British International University Turkmenistan и обширную информацию об опыте University of London. Платформа British Education Network и опыт University of London, объединяющего 17 известных колледжей и сотрудничающего с более чем 100 партнёрами в 40 странах, служат прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества.

В завершение обе стороны отметили, что данные инициативы открывают дополнительные возможности для обмена знаниями и дальнейшего развития партнерских отношений в сфере образования. ///nCa, 12 марта 2025 г. (фото – Министерство образования Туркменистана)