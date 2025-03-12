ИСТИНА ДЛЯ ДИПЛОМАТА: Часть 11 – МИРОТВОРЧЕСКАЯ ГРАНЬ НЕЙТРАЛИТЕТА, КОГДА МИР НА ГРАНИ ВОЙНЫ

Д-р Бегенч Караев

Недавно творческая команда известной европейской телекомпании «Euronews» побывала в Туркменистане. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял корреспондента этой авторитетной телекомпании Лоро Баквелли и во время состоявшегося интервью изложил основные направления внутренней и внешней политики страны и позицию Туркменистана по актуальным вопросам современной мировой политики.

Разумеется, интервью начался вопросом относительно весьма злободневной проблемы, которая затрагивает судьбы мира и безопасности, как в Европе, так и в намного более обширных геополитических пространствах Земли. Действительно, внимание всего мира сейчас сконцентрирована на «ситуации между Украиной и Россией», которая чревато глобальной угрозой для всей нашей цивилизации.

Лидер нации весьма выдержанно, но четко обозначил свой ответ в трех пунктах, непоколебимость которых подобны вершинам самой устойчивой фигуры евклидовой геометрии, послужившей основой для бессмертной теоремы Пифагора.

Лидер нации сказал буквально следующее:

«Нейтралитет – основа проводимой нами внешней политики, которая чётко определяет принципы взаимодействия Туркменистана с мировым сообществом, в том числе в сложных условиях. При этом Туркменистан выделяет три основные позиции, которые включают следующее:

В политическом аспекте наша страна – нейтральное государство, что признано Организацией Объединённых Наций. Наша страна не приемлет участия и вовлечения в международные конфликты. Данная позиция закреплена в Конституции и Конституционном законе Туркменистана «О постоянном нейтралитете Туркменистана», а также в иных базовых документах, относящихся к внешней политике нашего государства.

С юридической точки зрения наша страна выступает сторонником разрешения всех возникающих межгосударственных споров исключительно на основе Устава Организации Объединённых Наций и общепризнанных норм международного права.

С глобальной позиции Туркменистан не поддерживает применения силы в международных отношениях, так как война не является решением складывающихся ситуаций, что неоднократно подтверждала практика. Есть такая замечательная туркменская пословица «В войне не бывает выигравших». Именно это изречение, в корне верное, движет и будет двигать нами.

Всё сказанное выше в полной мере относится к Вашему вопросу».

Философия нейтралитета

Нейтралитет Туркменистана как действующий феномен дипломатии демонстрирует мудрость нации, которая создавала крупные империи средневековья и в то же время впоследствии не смогла иметь возрожденную и независимую государственность в течение почти восьми веков. Народ, выдержавший бесконечные сражения за выживание и закаленный кипящим Каракумским океаном песков, выстоял и сохранил свое имя, достоинство и авторитет. Туркменистан ныне деятельный и влиятельный субъект современной системы международных отношений и мировой политики. Государственный флаг Туркменистана возвышается у здания Организации Объединенных Наций, высоко поднимается в честь представителей нашей страны в крупных международных форумах, спортивных состязаниях, фестивалях и других мероприятиях. Миллионные зрители восхищаются великолепными коврами и ахалтекинскими конями, аплодируют выступлениям деятелей культуры и искусства.

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с членами Группы национальных конных игр «Galkynyş», успешно выступившими в Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло подчеркнул: – «Райские» кони, которые всегда были верными спутниками нашего народа, стали олицетворением стремительного развития Отчизны. Почитание туркменами «небесных» скакунов проявляется в мудрых изречениях предков «Конь – цель» и «Есть конь у меня – есть крылья у меня».

Нейтралитет Туркменистана — уникальная модель реализации внешней политики и дипломатии в мире, которая была признана путем принятия специальных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 1995 года и 3 июня 2015 года.

Как известно, 21 марта 2024 года на 63-м пленарном заседании 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана была принята Резолюция «2025 год – Международный год мира и доверия». Соавторами данной Резолюции выступили 86 государств. В этом документе получила свое логическое продолжение и практическое воплощение новая философия международных отношений «Диалог – гарантия мира», выдвинутая Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Национальный Лидер туркменского народа во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, посетившим Ашхабад с визитом в июле 2024 года, сделал акцент на том, инициатива нашей страны стала прямым обращением ко всем государствам мира осознать свою ответственность за судьбу планеты. Совместные усилия под эгидой ООН призваны остановить растущее нагнетание эскалации и нетерпимости, объективно проанализировать современную ситуацию, переосмыслить её с исторической точки зрения и перспективы. «Наш призыв должен быть услышан!», – подчеркнул Герой-Аркадаг. Прежде всего потому, что философия мира и доверия имеет универсальное значение. Она всегда востребована и конструктивна, отвечает подлинным, а не сиюминутным потребностям всеобщего развития и прогресса.

Как подчеркнул Лидер нации в интервью «Euronews»: «Нейтралитет – основа проводимой нами внешней политики, которая чётко определяет принципы взаимодействия Туркменистана с мировым сообществом, в том числе в сложных условиях». Туркменский нейтралитет как доктрина, проповедует философию нового качества. Суть ее состоит в идее цивилизационного диалога стран и народов на основе взаимопонимания и взаимного доверия, что может послужить гарантией для сохранения мира и безопасности.

Первая четверть нынешнего века стала периодом серьезного испытания для всей системы международных отношений, где институт нейтралитета не только выстоял, но и послужил платформой для объединения усилий большой группы государств-членов ООН, заинтересованных в мире, безопасности и устойчивом развитии. Кроме того, мировое общество теперь празднует Международный День нейтралитета ежегодно 12 декабря – в день соответствующего национального праздника Туркменистана.

Исторический опыт и ныне имеющийся потенциал нейтралитета находит все большую поддержку, что является знаковым в нынешний Международный год мира и доверия, объявленный ООН. Сложившаяся непростая ситуация в международных отношениях сегодня подсказывает возможность применения инструментов и методов нейтралитета в интересах обеспечения национальных интересов, миротворчества и налаживания нормальных отношений между государствами.

«Одиссея» Трампа

Национальный Лидер туркменского народа провел свое интервью с «Euronews» 6 марта 2025 года, то есть в тот период, когда верхние строки новостных каналов мира были заполонены сообщениями о сенсационных заявлениях Президента США Дональда Трампа, последствия которых могут оказать решающее воздействие на будущее как Америки, так и всего человечества.

Президент США Трамп 4 марта 2025 года начал свое послание перед конгрессменами и сенаторами с провозглашения победного клича «Америка вернулась!».

Символичным в данном контексте является и то, что все это происходило на фоне широкой рекламы трейлера эпического фильма «Одиссея» (The Odyssey), мировая премьера которого запланирована на 17 июля 2026 года. Сьемки фильма начались в конце февраля 2025 года, когда шла неравная дискуссия в Белом доме с прибывшим сюда с визитом украинским руководителем.

Примечательно, что в преддверии будущей премьеры фильма «Одиссея» – 4 июля 2026 года американский народ будет широко отмечать исторический юбилей 250-летия Декларации независимости США.

Сюжет фильма описывает историю долгих странствий царя Одиссея, возвращающегося домой после Троянской войны. На пути герою предстоит встреча с циклопами и сиренами, великанами-людоедами и чудовищами Сциллой, и Харибдой. Пройдя сквозь невероятные испытания, выжив в царстве мертвых и на жестоких островах, Одиссей наконец оказывается у родных берегов, где все это время царица Пенелопа, отбиваясь от многочисленных женихов, верила в то, что ее муж еще жив.

Не случайно великий Гомер воспевал мудрость Одиссея, который преодолел множество опасностей, в том числе и когда оказался между Сциллой и Харибдой. Это пример холодного расчета и мужественного действа, чтобы пройти испытания истории. Тут не сложно переложить сюжет фильма как возвращение Трампа к своему народу после четырехлетней «Одиссеи».

Будет к месту, если скажем, что геополитические процессы интерпретируются аналитиками или же экспертным сообществом не только для информирования политиков. «Подстрочные» сигналы распространяются и для ориентации внимания широкой публики, посредством литературы, музыки, художественных картин или киноискусства. Для сведения можем проанализировать кинопродукции Голливуда, который выпустил по крайней мере два крупных эпических фильма об Александре Великом – в 1968 и 2004 годах. Если сопоставить по времени, то эти периоды, а точнее 60-70-е годы известны крупными войнами и военными действиями на Ближнем и Среднем Востоке, во Вьетнаме и Индо-Китае в целом. Во всех этих конфликтах одной из противоборства были США и (или) их союзники. Начало нынешнего века, как известно, известно вторжением этого же, но более широкого альянса в Афганистан, Ирак, Ливию и ряд других регионы мира. Последние полтора десятилетия серьезные вооруженные конфликты охватили и части европейского континента.

«Сосредоточение» Америки: куда дуют ветры Итаки?

Как повествует Гомер, когда Одиссей вернулся в Итаку, он не узнал свою родную землю, покрытую густым туманом. Он вошел в свой дворец в образе старца, одетого в лохмотья, над которым начали издеваться женихи, претендующие на руку Пенелопы – матери детей Одиссея. Как гласит легенда: «Вернулся, наконец, Одиссей и жестоко отомстил врагам за буйство в его доме и за расхищение его имущества». По сценарию Гомера, все женихи, нападавшие на Одиссея, были убиты меткой стрелой героя, и он открылся своей жене. Душа легендарного Агамемнона в потустороннем мире радовалась возвращению и победе Одиссея над обидчиками Пенелопы. Друг и соратник Одиссея воскликнул с того света: «О, как счастлив ты, возлюбленный Одиссей! Велика будет слава твоей верной жены Пенелопы, воспоют ее в песнях, и вечно будет жить память о ней! Иная была моя судьба. Меня предала жена. Ужасная память о ней сохранится навеки у людей».

Тем не менее, Итаку охватывает гражданская война между сторонниками и противниками Одиссея. На помощь приходит богиня Афина-Паллада, которая призывает: «Прекратите битву, граждане Итаки! Скорее разойдитесь, не проливая крови!». Эпический рассказ Гомера завершается словами: «Возрадовался Одиссей и остановился, не стал он преследовать бегущих граждан Итаки. Вскоре Афина-Паллада, приняв образ Ментора, утвердила прочный мир между народом и царем Одиссеем, скрепленный их взаимной клятвой».

В данном контексте, стоит учесть, что демократы в США весьма критично восприняли провозглашенный новый курс возвратившегося Трампа. Конечно, на месте Одиссея, он должен был бы уничтожить всех своих противников. Интересно, а как завершится сценарий Голливуда для фильма «Одиссей» и поможет ли при этом мифическая Афина-Паллада восстановить единство граждан?

Тут стоит рассмотреть внешнеполитическую платформу и дипломатические инструменты реализации «возврата и нового старта» Америки, что граничит с объявлением обособления – своеобразного нейтралитета, но качественно нового типа и с элементами известной доктрины Монро. Новая администрация США провозгласила отказ от поддержки конфликтующих и реально воюющих сторон в Европе, с одновременными территориальными претензиями к своим соседям, и односторонними финансовыми акцизами против стран – торговых партнеров.

Тут пора вспомнить знаменитую фразу министра иностранных дел Российской империи князя Александра Михайловича Горчакова в его циркулярном письме от 21 августа 1856 года, которую цитировала в свое время вся Европа: «Россия сосредотачивается!». Тем самым были очерчены новые задачи внешней политики российского государства после завершения Крымской войны.

В данном контексте стоит подумать о том, насколько «сосредотачивается Америка» и может ли это означать новую доктрину Президента Дональда Трампа о запуске завершающей фазы «Холодной войны 2.0»? Тем более, глава Белого дома заявил о подходе эпохи благоденствия для Нового света. Объясняя логику перехода в будущую эру, Президент Дональд Трамп заявил: «Мои соотечественники-американцы, готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начался. Это будет похоже на то, что вы еще не видели!».

Начало «золотого века», о чем Трамп объявил в своем выступлении на Конгресс-холле, действительно как бы означает возврат в начало девятнадцатого века, когда были заложены основы будущего могущественного государства, ослепившего своей мощью последующий век, став для всего мира, по словам Киссинджера и «маяком», и «крестоносцем» одновременно или последовательно.

Таким образом, исходя из логики провозглашения «Возвращения Америки», многие эксперты представили себе возрождение своеобразной Доктрины Монро, но с пометкой 2.0.

В свою очередь, администрация Трампа также не уклоняется от сравнения. В интервью Fox News незадолго до вступления Трампа в должность советник по национальной безопасности Майк Уолц сказал, что частью повестки дня администрации «Америка прежде всего!» будет «повторное представление Америки в Западном полушарии». Это также напоминает идею, связанную с «Доктриной Монро 2.0».

Трамп открыто поддержал эту концепцию еще во время своего первого срока. В своей речи в ООН в сентябре 2018 года он заявил миру: «Со времен президента Монро официальной политикой нашей страны было то, что мы отвергаем вмешательство иностранных государств в это (Западное) полушарие и в наши собственные дела». Его тогдашние советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Рекс Тиллерсон также на словах поддержали эту доктрину.

Как известно из истории после наполеоновских войн, пока Священный Союз действовал в пределах Европы, это не вызывало беспокойства у Соединенных Штатов. Но когда стало известно о его намерении восстановить господство Испании над ее бывшими колониями, американцы сильно встревожились. Президент Монро воспользовался случаем, чтобы провозгласить в своем годовом послании конгрессу в декабре 1823 г. новый, исторически важный принцип: возражение против любых попыток европейских держав расширить свое влияние на Американском континенте. Это и стало сердцевиной так называемой доктрины Монро. Она провозглашала, что Америка должна быть свободной от будущей европейской колонизации и свободной от европейского вмешательства в дела суверенных стран. В ней также заявлялось намерение Соединённых Штатов Америки оставаться нейтральными в европейских войнах и войнах между европейскими державами и их колониями. Монро также рассматривал вмешательство в политику независимых стран в Северной и Южной Америке, как враждебные акты в отношении Соединённых Штатов.

«Граждане Соединённых Штатов питают самые дружеские чувства к своим собратьям по ту сторону Атлантического океана, к их свободе и счастью. – заявил Монро, – Мы никогда не принимали участия в войнах европейских держав, касающихся их самих, и это соответствует нашей политике». Доктрина Монро постановила, что в мире существуют две различные и несовместимые политические системы. Поэтому Соединённые Штаты обещали воздерживаться от вмешательства в европейские дела и потребовали у Европы воздерживаться от вмешательства в американские дела.

По сути, доктрина Монро послужила предтечей целой эпохи в истории США, где стратегия нейтралитета составляла основу внешней политики государства. Фактически, США придерживалась такого курса вплоть до последних месяцев 1941 года, пока не случилась трагедия Перл-Харбора.

Если все это так, то возникает вопрос, связанный с сомнениями о том, насколько подобное обособление США от европейских дел, а возможно даже отторжение НАТО, может соответствовать традиционно сложившимся понятиям о нейтралитете.

С первого раза можно моментально ответить, что США никогда не будут обособляться от глобальной политики, что означает непринятие традиционного понятия нейтралитета. В то же время, объявленная Трампом «равная дистанция» от Европы, Украины и России, и одновременно занятие потенциально конфликтной позиции по отношению к Китаю, Мексике, Канаде, а возможно и по вопросу Гренландии и Панамы напоминает ситуацию с известным «котом Шредингера», который «или жив, или мертв», пока за ним не будет открыто наблюдать экспериментатор.

«Американский нейтралитет 2.0»: прагматизм для квантовой эпохи

Для проверки «нейтральной идентичности США» следует сравнить его с другими моделями подобной политики. Тогда мы обнаружим, что в большинстве своем нейтралитет в традиционном понимании является внешнеполитической линией или же методом дипломатии, чтобы не быть вовлеченным в конфликты. Если учесть смену курсов после очередных президентских выборов, то может быть пока и не стоит говорит об устойчивом характере обособления или же нейтралитета США по отношению к Европе.

С этой точки зрения, возможно, что объявленный новый курс Трампа прежде всего отражает необходимость для США «сгруппироваться» для внутренней мобилизации нации, для того, чтобы затем вновь обрести свою свежесть и могущество. Одним словом, это может быть своеобразным «прагматическим нейтралитетом» для грядущей эпохи, который может быть полезен не только для американской нации, но и для всего мирового сообщества. В конце концов, согласно такой логике, можно предположить смену курсов в будущем и в просторах ЕС.

Для того, чтобы прогнозировать перспективу, следовало бы рассмотреть ретроспективную парадигму, и мы сможем заметить, что современное лидерство Соединенных Штатов Америки имеет исторические корни. В данном контексте, начало существования США как самостоятельного государства ознаменовалось провозглашением политики нейтралитета и невмешательства. Первый президент Джордж Вашингтона подписал 22 апреля 1793 года Прокламацию о нейтралитете, что стало реакцией США на войну в Европе. Она разразилась вначале в 1792 году между Франции с Пруссией и Австрией. В феврале 1793 года стало ясно, что конфликт разрастется и вовлечет Великобританию, Испанию и Нидерланды.

В Прокламации о нейтралитете США провозглашался курс на невмешательство в европейские дела и беспристрастность по отношению к воюющим сторонам.

При этом, не будет излишним вспомнить и американскую историю во второй половине XIX века, когда некоторая часть политической и интеллектуальной элиты пришли к убеждению, что возрастающие экспансионистские тенденции существенно обогатившихся США будут губительными как для внутриполитической стабильности, так и для равновесия в международных делах.

Одним из выразителей такого взгляда стал тогда министр внутренних дел Карл Шурц, который заявил о необходимости отказа от расширения влияния США и сосредоточения на внутренних делах. Он как никто другой знал, что нерешенных проблем внутри США чрезвычайно много, и полагал, что агрессивная политика за пределами страны не поможет их решить. В его работах содержится глубокий и чрезвычайно полезный анализ тогдашнего американского политического курса, ее истоков и негативных последствий для самих США, и остального мира.

В основу своих рассуждений он положил тезис о том, что национальный интерес Соединенных Штатов не тождественен приобретению новых территорий и расширению влияния. Американская экспансия, согласно Шурцу, является «желанием приобрести определенные коммерческие выгоды: заполучить ресурсы другой страны и путем их эксплуатации умножить свое богатство; занять определенные стратегические позиции, которые в случае войны могут оказаться важными».

Однако политик призывал к пониманию реальных возможностей и проблем Америки: «Лучше рационально использовать свои богатства, чем направлять энергию на реализацию фантастических зарубежных авантюр». Территориальные захваты, писал он, быстро становятся неконтролируемыми, они вырождаются в экспансию ради себя самой, так как «всегда будут существовать дополнительные коммерческие выгоды, которые можно получить, всегда будет желание присвоить богатства все большего числа стран, всегда будет расширяться список стратегических позиций, которые захочется занять для защиты тех позиций, которыми мы уже располагаем… не только желание обладать еще большим, но интерес, логика самой ситуации будут толкать нас все дальше и дальше…».

Суть призыва Шурца заключает в его максимальном прагматизме, и этот прагматизм, по его мнению, диктует необходимость воздерживаться от любых империалистических устремлений. Шурц не делает исключений даже для тех случаев, когда какой-либо народ явным образом выражает добровольное стремление присоединиться к американцам: «Решение вопроса о том, следует ли позволять чужаку стать членом нашей семьи, является нашим правом и долгом, и решать этот вопрос мы должны с учетом нашего собственного представления о семейных интересах»

В понимании Шурца, мощь государства и соблюдение нейтралитета являются вполне совместимыми. Необязательно проводить агрессивную политику в отношении других игроков на международной арене для того, чтобы гарантировать собственную безопасность. Выводы Шурца, а в равной степени его прогнозы и прозрения, удивительны и заслуживают самого пристального внимания и сегодня. «Судьба американского народа, – писал он, – заключена в его мудрости и воле. Если он направит всю свою энергию на развитие того, чем он располагает в ныне существующих пределах… то «предопределенной судьбой» американского народа станет сохранение исключительных и бесценных выгод, которыми он располагает сегодня, и взращивание на благоприятной почве нашей активной гражданственности, основанной на свободе, процветании и мощи».

Теперь, спустя полтора века, становится видимым, что американцы начали осознавать бесполезность вооруженного противостояния и войн, когда рельсы глобального лидерства переставляются на цифровые платформы, нежели продолжают оставаться на пушечном лафете. Одним из первых ласточек в этом процессе является то, что традиционные «двоичные» процессоры постепенно уступают место квантовым разработкам, искусственному разуму и нейросетям. Не исключается и то, что в скором времени жизнедеятельность всего человечества будет предопределятся «смарт-технологиями», по крайней мере ранее невиданными гаджетами и роботами. Поэтому, Трамп заявил о привлечении уже сейчас инвестиций в сумме более двух триллионов долларов США для закладки комплекса по производству чипов в штате Аризона и других крупных мощностей в различных регионах страны. Одним словом, США начинают вкладывать деньги на создание новых моделей «квантовых мозгов» и «искусственного интеллекта», нежели гробить финансы на отживающий свой век «железо» нынешних компьютеров, пусть управляющих сегодня армиями и их вооружениями.

Таким образом, можно предположить, что новый курс США основан на стратегическом прагматизме, который рассчитан предстоящий исторический период – до набора необходимой высоты полета для «Новой Америки 2.0». По крайней мере, экспертное сообщество не ожидает отказа США от их стремлений глобального влияния, особенно что касается европейских дел. Но, геополитическим изобретением может стать тот факт, что инструменты и средства такого влияния не всегда будут иметь силовой характер. Это вполне допустимо, когда можно завладеть умами миллионов при помощи всеохватывающих «облачных технологий» виртуального мира, который в свою очередь превращается сегодня в реальность нашей жизни.

Ведь «мягкая сила» благодаря преимуществу Соединенных Штатов Америки в информационных технологиях, сыграла свою ключевую роль культивировании либеральных ценностей, в частности образа американской мечты посредством интернет и медиа технологий, телевизионной, музыкальной и киноиндустрии, а также других средств формирования массового сознания. В результате, сегодня Соединенные Штаты фактически контролируют и направляют идеологическое и пропагандистское содержание мировых информационных, в том числе и новостных потоков.

По утверждению ряда ученых, в истории мировой политической системы еще не было такого периода, когда влияние лидера было бы настолько ощутимым и безусловным, как период Соединенных Штатов Америки. Произошло это благодаря тому, что элита Соединенных Штатов Америки обеспечила себе прямой доступ к рычагам управления мировым сообществом. Она создала для этого прочную экономическую, финансовую и материальную базу как в собственной стране, так и за ее пределами. Представители Соединенных Штатов Америки и их ближайшие союзники занимают ключевые позиции в ООН, в экономических, финансовых и правовых структурах наднациональных организаций от Международного валютного фонда, ВТО, Международного суда до множества других международных органов и организаций.

Экзистенциальный опыт постоянного нейтралитета

В контексте вышесказанного, по-настоящему могут быть постоянными те модели нейтралитета, которые не связаны с определённой тактикой прагматизма, а обусловлены защитой суверенитета и независимости страны. Нейтралитет такого типа обусловлен с обеспечением перспектив существования государства с сохранением полноправной субъектности в международной политике.

В этом отношении неплохим примером для изучения может послужить история нейтралитета Австрии. Как известно, так называемый «австрийский вопрос» находился почти всю первую половину ХХ века. После Второй мировой войны страна, пережившая предвоенный аншлюс, была оккупирована победившими фашизм великими державами. Вместо того, чтобы наслаждаться свободой, Австрия как бы оказалась между той же Сциллой и Харибдой, что пережил и гомеровский Одиссей. В процессе формирования послевоенной Европы, западные державы стремились вовлечь оккупированную, то есть полусвободную Австрию в свою военно-политическую орбиту. Но австрийские лидеры сумели осознать, что оплатой за такое покровительство могла бы стать роль своеобразной разменной монеты в большой игре геополитического треугольника «Запад – Австрия – СССР». Как свидетельствует источники: «в результате интенсивных внутриполитических дебатов и непростых переговоров с заинтересованными сторонами австрийцы сделали выбор в пользу постоянного нейтралитета». Для закрепления такого исторического внешнеполитического выбора, в стране был принят и Федеральный конституционный закон о нейтралитете Австрии от 26 октября 1955 года. Первая статья закона гласит:

«Статья 1.

В целях длительного и постоянного утверждения своей внешней независимости и неприкосновенности своей территории Австрия добровольно заявляет о своем постоянном нейтралитете.

Австрия будет поддерживать и защищать его всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

Для обеспечения этих целей Австрия в будущем не будет вступать ни в какие военные союзы и не будет допускать создания военных опорных пунктов чужих государств на своей территории».

Нейтралитет Австрии особенно актуализировался во времена «Холодной войны» и столица государства Вена стала известным дипломатическим центром, где были размещены штаб-квартиры крупных международных организаций и их учреждений, включая ООН, ЕС, ОБСЕ, ОПЕК и другие.

К слову надо сказать что, Туркменистан и Австрия наладили тесные отношения сотрудничества и поддерживают затребованные международным сообществом внешнеполитические инициативы. Таким образом, наши государства в этом году отмечают юбилей нейтралитета: Туркменистан – 30-летие, а Австрия – 70-летие славных дат.

Феномен постоянного нейтралитета Туркменистана

Мы можем обратиться к опыту постоянного нейтралитета Туркменистана, происхождение которого в отличие от австрийского или швейцарского, является результатом добровольного выбора нации и признания путем принятия двух специальных резолюций ООН.

Подъем авторитета института нейтралитета на примере туркменской модели не случаен, ибо его основы выкованы вековым опытом нашего народа, и находит понимание и поддержку всех государств-членов ООН. Следует отметить и то, что туркмены в течение веков сохранили и сберегли свою объединяющую национальную идентичность несмотря на устойчивость родоплеменных традиций. Основой этому послужила синергетика целой и части в национальном сознании, которую проповедовали наши великие предки, прежде всего мудрые старцы, философы, поэты и правители. Одним из факторов самосохранения стало и то, что в течение сложнейших периодов своей истории, будучи даже внутренне не сплоченной и не имея единой государственности на своей собственной земле, туркменский народ никогда не поддавался соблазнам «пряника» со стороны сильных мира сего. Это было очевидно со времен ранних сельджуков, и особенно четко обозначился в век «Большой игры» между крупными державами XIX века.

Архивы свидетельствуют, что, когда европейский театр времен Священного Союза был наполнен войнами империй, среднеазиатские ханы и эмиры – главы дряхлеющих государственных образований региона, пресмыкались перед всемогущими султанами и царями, выпрашивая от них покровительство и предлагая взамен своей покорности. При этом, если перефразировать строки Махтумкули, обширное геополитическое пространство от «Хазарских зыбей до глади Джейхуна», овеянное ветрами Туркмении, не стал предметом торга как с ведущими акторами «Большой игры», так и в отношениях с соседними правителями.

Закономерной причиной этому, во многом стало то, что туркмены, проходя сквозь исторические эпохи, вели изнурительное противостояние со внешними силами. Как тигры в своих охотничьих угодьях, рассредоточенные в пространстве племена единого народа обхаживали свои территории, обживали и охраняли их, не допуская чужаков в свои пределы. Ни одно иностранное войско не мог смело вступать в Каракумские степи, где их ожидало однозначное поражение. Известно, что еще в древности даже Александр Великий предпочел заключить союз с массагетами, нежели воевать с ними – победителями другого великого властелина Востока – Кира. Одновременно, туркмены почитали исконные традиции гостеприимности по отношению к друзьям и тем, кто приходил с добром.

В то же время, создавая сильные государства в Среднем и Ближнем Востоке, Южной Азии, на Кавказе в периоды после сельджуков, значительная часть туркмен оставалась на своей исторической земле. Они обладали серьезным влиянием в регионе, особенно применяя методы вооруженного нейтралитета и средства «мягкой силы». Такая стратегия способствовала усмирению амбиций и притязаний достаточно крупных игроков политического и военного противоборства. Об этом говорят документальные свидетельства английских и русских агентов, которые на постоянной основе следили за событиями в обширных территориях Индии, Афганистана, Персии и среднеазиатских ханств. Одним из результатов таких исследований стал фундаментальный сборник путевых записей и отчетов Королевского географического общества «The Country of Turcomans», изданный в Лондоне в 1879 году, по итогам секретного обсуждения ситуации с продвижением русской армии в южном направлении. Это было не случайно, ибо, дипломатическое и разведывательное сообщество Великобритании строило максимально достоверные для своего времени прогнозы относительно будущих крупных изменений на туркменских территориях.

Вызывает интерес и тот факт, что данный сборник повторно, спустя столетие, во второй раз был издан в Лондоне 1977 году – накануне радикальных изменений в регионе, которые имели глобальные последствия. Известно, что тогда, через весьма короткий промежуток времени произошли события, связанные с советским вторжением в Афганистан и исламской революцией в Иране.

Как утверждал З.Бзежинский, все клетки геополитической шахматной доски находятся под давлением. Это верно и в отношении реального состояния географических пространств. В этих условиях Туркменистан и его народ никогда не допустили геополитических сделок в ущерб как к собственным национальным интересам, так и так интересам соседних государств. При этом общепризнанный нейтралитет Туркменистана продолжает быть гарантией мира, безопасности и добрососедских отношений в регионе и за его пределами.

Формула нейтралитета: «Диалог – гарантия мира»

Национальный Лидер туркменского народа 14 февраля 2025 года провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррием. В ходе диалога Герой-Аркадаг сообщил Генсеку ООН о планах Туркменистана, намеченных к выполнению в партнёрстве с Организацией в 2025 году. Как отмечалось, была разработана Концепция деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. В документе отражены позиции нашей страны по основным вопросам современной глобальной повестки, а также по консолидации усилий государств на основе взаимодоверия, совместного диалога и ответственности. Лидер нации особо подчеркнул о том, что 2025-й год может и должен стать годом перемен, выразив надежду на поддержку со стороны ООН изложенных в Концепции целей Туркменистана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул особое внимание Организации к взаимодействию с нейтральным Туркменистаном, выступающим за укрепление мира в региональном и глобальном измерениях. Генсек ООН также высоко оценил внешнеполитический курс туркменского государства и его инициативы в целях всеобщего мира, благополучия и устойчивого развития.

Базовые принципы нейтралитета, включая миролюбие, добрососедство, взаимное уважение и равноправное сотрудничество, урегулирование возникающих споров исключительно политико-дипломатическими средствами и методами – это, в сущности, отражение положений Устава Организации Объединённых Наций, которые сегодня становятся подлинным императивом современного мироустройства, непременным и главным условием поступательного и созидательного развития, мирного будущего планеты.

Всё это нашло отражение в Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Решение о его проведении наша страна рассматривает как событие глобального масштаба, как реальную возможность качественного перехода к новому этапу в международных отношениях.

Как отмечается в Концепции, по сути, данная инициатива Туркменистана является приглашением и призывом ко всем государствам к началу совместной работы, включающей политические, мировоззренческие и практические аспекты реализации идеи мира и доверия как основополагающего принципа мироустройства.

Доктор Бегенч Караев занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе “Политический анализ и стратегическое планирование”, “Политический анализ: проблемы теории и методологии: (опыт изучения современного центральноазиатского общества)” и “Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (опыт политического анализ)”.

///nCa, 12 марта 2025 г.