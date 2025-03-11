Национальный Лидер Туркменистана поздравил Президента Казахстана с дипломатическим успехом

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором высоко оценил развитие двусторонних отношений и поздравил Казахстан с важным дипломатическим достижением.

«Мы в Туркменистане с радостью и воодушевлением восприняли весть об очередной победе казахской дипломатии – единогласном принятии по инициативе Республики Казахстан Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Региональный центр Организации Объединённых Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», – пишет Бердымухамедов.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил, что эта Резолюция, «направленная на расширение сотрудничества между странами региона в целях создания динамичной и обновлённой Центральной Азии, оказание всесторонней поддержки Афганистану, также открывает новые возможности для участия Организации Объединённых Наций в таких процессах».

Также подчёркивается символичность того, что принятие Резолюции состоялось в Международный год мира и доверия, провозглашённый Генассамблеей ООН по инициативе Туркменистана. Это, по словам Бердымухамедова, демонстрирует согласованность и гармоничность взаимодействия двух стран на международной арене.

Он также выразил признательность Токаеву за значительный личный вклад в укрепление традиционно дружественных связей между двумя государствами.

«Сегодня, когда наши отношения вышли на уровень многопланового стратегического партнёрства, туркмено-казахстанское сотрудничество развивается по самому широкому спектру направлений. Одной из его главных характеристик является тесное политико-дипломатическое взаимодействие двух стран на международной арене», – говорится в послании.

Национальный Лидер туркменского народа поблагодарил Казахстан за поддержку «нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, его инициатив, нацеленных на укрепление мира, безопасности, обеспечение устойчивого развития на планете».

В свою очередь, как отмечается в письме, Туркменистан «всегда с уважением относится к международно значимым предложениям Казахстана, активно участвует в их продвижении в мире». ///nCa, 11 марта 2025 г.