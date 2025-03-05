Генеральная Ассамблея ООН одобрила создание Регионального центра по Целям устойчивого развития в Алматы

В качестве знакового решения, подчеркивающего глобальную приверженность устойчивому развитию, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию о создании Регионального центра ООН по Целям Устойчивого Развития (ЦУР) для стран Центральной Азии и Афганистана.

Резолюция, инициированная Казахстаном от имени государств Центральной Азии, получила поддержку 152 государств – членов ООН в качестве соавторов, что отражает широкий международный консенсус в отношении важности инициативы. Об этом сообщает МИД Казахстана.

Создание Центра знаменует собой важную веху в продвижении инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который впервые предложил эту идею во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Тогда было предложено разместить Центр на базе нового здания Международных организаций в Алматы, где уже функционируют 18 агентств ООН. Этот стратегический шаг позиционирует Алматы как центр регионального сотрудничества и подчеркивает лидерство Казахстана в продвижении устойчивого развития и стабильности во всей Центральной Азии.

Центр станет ключевой платформой для координации международных и региональных усилий, обмена передовыми практиками, технической помощи и реализации совместных проектов. Он будет работать в тесном сотрудничестве с правительствами, международными организациями, частным сектором и гражданским обществом для достижения конкретных и измеримых результатов./// nCa, 5 марта 2025 г.