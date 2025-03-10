Визит Посла Туркменистана в Вильнюс: Президент Литвы приглашен на форум по вопросам мира и доверия, обсуждены вопросы торгово-логистического сотрудничества

Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев в рамках рабочей поездки в Вильнюс провел встречу с заместителем министра иностранных дел Литовской Республики Юлюсом Пранявичюсом.

Посол Шагулыев вручил литовскому дипломату официальное приглашение, адресованное Президенту Литвы Гитанасу Науседе от имени Национального Лидера туркменского народа, Гурбангулы Бердымухамедова. Приглашение касается участия литовской стороны в предстоящем Международном форуме в Туркменистане, приуроченном к провозглашению 2025 года Международным годом мира и доверия, а также к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает Посольство Туркменистана.

В ходе встречи стороны высоко оценили деятельность туркмено-литовской межправительственной рабочей группы, подтвердив её ключевую роль в координации сотрудничества и развитии двусторонних отношений. Посол Шагулыев акцентировал внимание на существующем потенциале для наращивания торгово-экономических связей и призвал к активизации взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран.

В продолжение рабочей поездки в Литовскую Республику Назаргулы Шагулыев посетил предприятие “Grudoteka”, специализирующееся на торговле и логистике через морские порты в страны СНГ, Европы и Азии, и провел переговоры с его руководством.

На встрече состоялось обсуждение ключевых аспектов портового сотрудничества, с акцентом на повышение эффективности грузоперевозок и развитие инфраструктуры морской логистики, как важных факторов укрепления торговых связей между Туркменистаном и Литвой.

Кроме того, посол Шагулыев встретился с генеральным директором Клайпедского государственного морского порта Альгисем Латакасом.

Латакас подробно ознакомил туркменского дипломата с деятельностью порта, отметив, что Клайпедский порт является одним из ведущих незамерзающих портов на восточном побережье Балтийского моря, крупнейшим транспортным узлом Литвы, обеспечивающим стыковку морских и сухопутных маршрутов между Востоком и Западом.

Он сообщил, что порт располагает 33 современными терминалами, что позволяет эффективно обрабатывать грузопотоки самого различного назначения. Были озвучены впечатляющие технические характеристики порта: общая площадь 415 га, акватория – 623 га, глубина акватории до 14 метров, что обеспечивает возможность приема крупнотоннажных судов.///nCa, 10 марта 2025 г.