Экономический консорциум Иран–Туркменистан: новый шаг на пути развития двусторонней торговли

В целях укрепления экономического сотрудничества между Ираном и Туркменистаном при поддержке Совместной ирано-туркменской торговой палаты был создан специальный экономический консорциум по развитию экспорта и торгового обмена. Эта инициатива создает ценную возможность для содействия инвестициям и устранения торговых барьеров между двумя странами.

Рамазан Бахрами, председатель Совместной ирано-туркменской торговой палаты, подчеркнув роль этого консорциума в устойчивом развитии торговых отношений, назвал его эффективным инструментом для увеличения экспорта, привлечения инвестиций и облегчения экономического взаимодействия.

«Этот консорциум обеспечивает согласованную платформу для целенаправленного присутствия экономических операторов на туркменском рынке и создает новые возможности для расширения двустороннего сотрудничества», – подчеркнул он.

По словам Бахрами, новый механизм был создан с участием частного сектора. Он поможет увеличить объем торговли, снизить торговые издержки и способствовать укреплению регионального экономического взаимодействия.

«Сотрудничество иранских компаний в этом консорциуме создаст основу для устойчивого роста двусторонней торговли и облегчит выход на рынки Центральной Азии», – добавил Бахрами. ///nCa, 10 марта 2025 г.