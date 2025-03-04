Специальный представитель ЕС по Центральной Азии прибывает в Ашхабад для переговоров

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс прибыл в Ашхабад 4 марта 2025 года. В рамках визита запланированы несколько встреч и переговоров, в том числе с вице-премьером, министром иностранных дел Р.Мередовым, а также председателем парламента г-жой Д.Гульмановой.

Между тем, стало известно, что из-за болезни поездка Высокого представителя/вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас в Центральную Азию была перенесена на как можно более ранний срок.

ЕС и Туркменистан сотрудничают по широкому кругу вопросов, обладая значительным потенциалом для еще более тесного сотрудничества, особенно в области транспорта, чистой энергетики, торговли и культурных обменов.

Европа остается крупнейшим инвестором в Центральной Азии, а такие проекты, как Транскаспийский транспортный коридор, приносят ощутимые выгоды региону. ЕС и Центральная Азия намерены углубить сотрудничество в 2025 году. /// nCa, 4 марта 2025 г.