Туркменистан активно разрабатывает национальную Дорожную карту по упрощению процедур торговли

В рамках проекта «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», реализуемого Международным Торговым Центром (МТЦ) и финансируемого Европейским Союзом (ЕС), состоялась экспертная встреча, направленная на разработку национальной Дорожной карты по упрощению процедур торговли, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В мероприятии приняли участие представители Ассоциации «Türkmen Logistika», специалисты различных министерств и ведомств Туркменистана.

Проект нацелен на успешную интеграцию Туркменистана в региональную и глобальную торговлю, а также на подготовку страны к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Один из ключевых компонентов проекта фокусируется на поддержке реформ в области упрощения процедур трансграничной торговли.

Международная поддержка и значимость реформ

Приветствуя участников экспертной встречи, Йоханнес Баур, руководитель отдела по сотрудничеству в Центральной Азии Представительства ЕС в Казахстане подчеркнул важность сотрудничества всех заинтересованных сторон для обеспечения не только принятия этих реформ, но и их эффективной реализации. Он отметил, что усилия Туркменистана по укреплению своей позиции в мировой торговле путём соблюдения международных стандартов будут способствовать повышению экономической устойчивости и региональной интеграции.

В ходе мероприятия международный эксперт А. Бондаренко и М.Апостолов, региональный советник ЕЭК ООН, представили результаты оценки национальных нормативно-правовых актов Туркменистана на предмет их соответствия Соглашению по упрощению процедур торговли ВТО.

Разработка национальной Дорожной карты

Следующим шагом для Туркменистана является разработка национальной дорожной карты по упрощению процедур торговли на основании выводов и рекомендаций выполненного анализа.

Национальная Дорожная карта по упрощению процедур торговли, которую предстоит разработать Туркменистану, является комплексным документом, включающим программу действий по реализации реформ в сфере трансграничной торговли на определённый период. Эксперты подчеркнули, что это важнейший инструмент, обеспечивающий поэтапное планирование для достижения целей в области упрощения торговых процедур и приведения национального законодательства в соответствие с требованиями ВТО.

На второй сессии встречи советник по упрощению процедур торговли Международного торгового центра А. Харунжен совместно с М. Апостоловым представили детальную информацию о концепции Дорожной карты, её структуре и возможных сложностях, которые могут возникнуть в процессе её разработки.

Практическая работа и диалог между секторами

Особый интерес участников вызвала третья сессия, в рамках которой представители министерств, ведомств, таможенных органов и частного сектора совместно разрабатывали мини-карты по приоритетным мерам упрощения процедур торговли. Этот интерактивный формат позволил получить практическое представление о необходимых реформах и укрепить диалог между государственным и частным секторами.

Перспективы вступления в ВТО для бизнеса и рынок транспортных услуг

Вступление страны в ВТО открывает новые перспективы не только для развития экономики государства, но и для частного сектора.

В частности, это будет стимулировать туркменский бизнес на повышение конкурентоспособности производимых товаров и оказываемых услуг, чтобы занять прочное место на мировом рынке.

Как ожидается, это также окажет положительное влияние на туркменский рынок транспортно-логистических услуг. В первую очередь вступление в ВТО простимулирует увеличение объёмов спроса на услуги туркменских компаний, развитие транспортной инфраструктуры в стране и освоение новых технологий организации грузоперевозок.

Необходимость адаптации к международным стандартам

Сапа Гурбанбердиев, старший координатор Ассоциации «Türkmen Logistika», отмечает, что развитие торгово-экономических отношений Туркменистана со странами мира и увеличение грузопотоков через Туркменистан вызывает необходимость изучения и использования туркменскими транспортными компаниями международных процедур торговли, в том числе со странами-членами ВТО, опыта оказания транспортно-экспедиционных услуг и внедрения инновационных цифровых систем при осуществлении грузоперевозок. Эти меры нацелены на повышение эффективности и конкурентоспособности туркменских компаний при интеграции в мировую транспортно-логистическую сеть.

О проекте

МТЦ реализует в Туркменистане четырехлетний проект технического содействия «Туркменистан: Устойчивость торговли и интеграция», финансируемый ЕС. Целью проекта является оказание содействия экономическому развитию, а также укрепление торговых отношений между ЕС и Туркменистаном. Это будет достигнуто путем повышения конкурентоспособности в торговле посредством улучшения делового климата. Одной из целей проекта является повышение потенциала учреждений, ответственных за торговые связи, в области реализации реформ по упрощению торговых процедур, в частности СУПТ ВТО, а также содействие созданию Национального комитета по упрощению процедур торговли. ///nCa, 3 марта 2025 г. (фото – Orient)