Президент Сердар Бердымухамедов и председатель совета директоров телекомпании «Euronews» обсудили продвижение туристического потенциала Туркменистана

28 февраля 2025 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с председателем совета директоров телекомпании «Euronews» Педро Варгасом Давидом в Ашхабаде.

В ходе встречи Педро Варгас Давид отметил значительные достижения Туркменистана во всех сферах, включая международную арену. Он также поделился своими положительными впечатлениями о беломраморной столице Ашхабаде.

Стороны обсудили текущее сотрудничество между Туркменистаном и ведущей европейской медиаструктурой «Euronews». Было отмечено, что в настоящее время Туркменистан активно взаимодействует с международными средствами массовой информации для повышения престижа страны на мировой арене.

Президент Бердымухамедов подчеркнул важность расширения сотрудничества с телекомпанией, особенно в направлениях популяризации культурно-исторического наследия Туркменистана и развития туризма.

Глава государства отметил значительный туристический потенциал страны, богатой историческими памятниками и природными достопримечательностями, включая Национальную туристическую зону «Аваза», предгорья Копетдага и пустыню Каракумы.

В этой связи Президент Туркменистана отметил, что видеофильмы о Туркменистане транслируются в специальных передачах телекомпании «Euronews».

В ходе встречи Президент напомнил, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия». Также в текущем году страна будет отмечать 30-летие своего постоянного нейтралитета. В связи с этим глава государства пригласил Педро Варгаса Давида принять участие в Международном форуме мира и доверия, который состоится 12 декабря 2025 года в Ашхабаде.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки и проекты взаимного сотрудничества – как уже реализованные, так и планируемые.

В завершение Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана и далее развивать взаимовыгодные отношения с телекомпанией «Euronews» и пожелал Педро Варгасу Давиду успехов в его деятельности.///nCa, 28 февраля 2025 г.