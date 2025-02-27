ВОЗ и Туркменистан разрабатывают новый Национальный стратегический план по контролю туберкулеза в Туркменистане на 2026-2030 годы

Ашхабад, 25 февраля 2025 г. – В условиях глобального бремени туберкулеза (ТБ), который продолжает представлять угрозу для общественного здравоохранения, Туркменистан предпринимает решительные шаги, чтобы закрепить свои успехи в борьбе с этим заболеванием.

Техническая консультативная миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ/ВОЗ) прибыла в Туркменистане 24 февраля 2025 года. Пятидневную миссию возглавил д-р Аскар Едильбаев, региональный советник ЕРБ/ВОЗ по ТБ/ЛУ-ТБ, в сопровождении эксперта ЕРБ/ВОЗ д-ра Михаила Волика.

Цель миссии заключалась в представлении результатов обзора Национальной программы по обеспечению эффективного контроля над туберкулезом в Туркменистане (НПТ) за 2021-2025 годы и в заложении основы для нового Национального стратегического плана по контролю туберкулеза в Туркменистане на период 2026-2030 годы.

Миссия началась со встречи, организованной Страновым офисом ВОЗ в Туркменистане, для представления результатов обзора НПТ (2021-2025), проведенного в 2024 году группой экспертов ЕРБ/ВОЗ под руководством д-ра Аскара Едильбаева. Кроме того, д-р Михаил Волик, эксперт ЕРБ/ВОЗ, представил проект дорожной карты для разработки нового стратегического плана по борьбе с ТБ в Туркменистане на период 2026-2030 годов. В этой сессии приняли участие представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Туркменского государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева, Дирекции центров инфекционных заболеваний, медицинских учреждений Ашхабада и Ахалского велаята, Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана, Координационного комитета Туркменистана, а также члены миссии и агентства ООН.

Важным компонентом миссии стала встреча команды ВОЗ с министром здравоохранения Туркменистана. Во время встречи д-р Аскар Едильбаев представил краткий обзор результатов обзора НПТ, подчеркнув цели и приоритетные направления нового Национального стратегического плана, и отметил приверженность Туркменистана инициативе д-ра Ханса Клюге, регионального директора ЕРБ/ВОЗ, “Центральная Азия без туберкулеза”. Кроме того, на встрече были рассмотрены возможности для Туркменистана поделиться своим передовым опытом в борьбе с ТБ со странами Европейского региона, тем самым внося вклад в достижение глобальной цели по ликвидации эпидемии ТБ к 2030 году.

Далее, команда миссии совместно с представителями НПТ провела оценку прогресса, достигнутого в рамках текущего плана (2021-2025). В ходе обсуждений были рассмотрены ключевые стратегические аспекты, необходимые мероприятия и целевые показатели, которые будут включены в план на 2026-2030 годы. Также была проведена предварительная оценка потребностей в финансировании и технической поддержке, что заложило основу для разработки проекта плана действий.

Основная цель миссии ЕРБ/ВОЗ – укрепление потенциала Туркменистана в борьбе с ТБ на национальном уровне. В целях снижения бремени туберкулеза в регионе, ВОЗ и Правительство Туркменистана продолжат плотное сотрудничество в этой области.///nCa, 27 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)