Турецкие инвестиции в Евразийском регионе: значительный рост и диверсификация

Согласно последнему Докладу Евразийского Банка Развития «Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР на Евразийском континенте», объем накопленных прямых иностранных инвестиций Турции в страны Евразийского региона достиг 12,3 млрд долларов на конец первого полугодия 2024 года. Это представляет собой значительный рост на 34% по сравнению с 2016 годом и на 8,8% по сравнению с 2022 годом.

Структура инвестиций

Большую часть турецких инвестиций составляют первичные вложения (так называемые greenfield-проекты), на долю которых приходится 60,7% общего объема инвестиций, или 7,5 млрд долларов. С 2016 года объем первичных вложений вырос на впечатляющие 62%, а с 2022 года — на 18%. На сегодняшний день в регионе реализуется 98 активных инвестиционных проектов с турецким участием.

Анализ структуры инвестиций по форме собственности показывает, что 72,2% инвестиций приходится на частные турецкие компании. Общий объем инвестиций частных компаний составляет 8,9 млрд долларов, что на 50% больше, чем в 2016 году, и на 11% больше, чем в 2022 году.

Фокус на Центральную Азию

Особый интерес для турецких инвесторов представляет Центральная Азия, на которую приходится 24% от общего объема накопленных инвестиций Турции в Евразийском регионе. За период с 2016 года по первое полугодие 2024 года объем инвестиций в этот регион вырос в 2,5 раза — с 1,1 млрд до 2,9 млрд долларов, что значительно превышает общий рост инвестиций Турции в Евразийском регионе за тот же период (34%).

Наиболее привлекательной страной для турецких инвесторов стал Казахстан, обеспечивший наибольший прирост в объеме привлеченных инвестиций — на 1,3 млрд долларов по итогам первого полугодия 2024 года относительно 2016 года. Это подчеркивает стратегическую значимость Казахстана как ключевого партнера Турции в регионе.

Ключевые проекты в Центральной Азии

Кыргызско-турецкий университет «Манас» в Кыргызстане — один из крупнейших образовательных проектов, реализованных при поддержке Турции. Финансирование осуществлялось за счет бюджетных средств Турции, что стало важным элементом двустороннего сотрудничества в сфере образования.

Производство кальцинированной соды в Казахстане (турецкая компания Yildirim Group). Завод, расположенный в Жамбылской области, рассчитан на удовлетворение всего спроса на соду внутри страны. Проект стоимостью 412 млн долл. стартовал в 2021 г. и планируется к завершению в 2025 г. Завод строится по технологии zero waste, что минимизирует воздействие на окружающую среду.

ТЭЦ в Кызылординской области Казахстана — еще один значимый проект, инициированный турецкой компанией Aksa Energy. Строительство началось в 2022 г., и завершение ожидается в 2025 г. Общая стоимость составляет около 450 млн долл.

Международный аэропорт Туркестан (Казахстан), построенный турецкой компанией YDA Group, был введен в эксплуатацию в 2020 г. Строительство, начавшееся в 2019 г., было завершено в рекордные сроки. Проект общей стоимостью 200 млн долл. направлен на развитие транспортной инфраструктуры региона, повышение транспортной доступности Туркестанской области и должен способствовать росту туристического потока и мобильности граждан.

Текстильное производство в Наманганской области Узбекистана реализует компания Akca Holding. Проект стоимостью 250 млн долл.

Отраслевое распределение инвестиций

Накопленные инвестиции Турции в Евразийском регионе распределены по отраслям относительно равномерно. Лидирующую позицию занимает сырьевой сектор с долей в 23,6% (2,9 млрд долларов), который показал рост на 2% по сравнению с 2022 годом.

Обрабатывающий сектор демонстрирует наиболее динамичный рост — на 74% с 2016 года и на 25% по сравнению с 2022 годом. В этой отрасли реализуется наибольшее количество проектов — 49. Крупнейшими получателями инвестиций в секторе обработки являются Россия (23 проекта на сумму 1,4 млрд долларов) и Казахстан (19 проектов на сумму 632 млн долларов).

Среди новых проектов в обрабатывающем секторе выделяются проект по производству бумажной упаковки компании Isiklar Holding с объемом инвестиций 12 млн долларов и проект по производству кабельных изделий компании Borsan в Казахстане с объемом инвестиций 90 млн долларов.

Агропромышленный комплекс также показывает положительную динамику с ростом в два раза по сравнению с 2016 годом, хотя в последние полтора года наблюдается небольшой спад на 3%.

Наиболее быстрорастущим сектором является электроэнергетика, где за последние полтора года инвестиции выросли в 2,4 раза и достигли 0,72 млрд долларов на конец первого полугодия 2024 года.

Особое место в турецких инвестициях занимает строительный сектор с долей 23,2%. Турецкий бизнес лидирует в этом секторе в Евразийском регионе с объемом накопленных инвестиций в 2,85 млрд долларов на конец первого полугодия 2024 года.

Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР (МВИ ЕАБР) на Евразийском континенте — исследование взаимных инвестиций стран Евразийского регио-на (Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины) с крупнейшими партнерами в Евразии (Китаем, Турцией, Ираном, странами Залива).///nCa, 25 февраля 2025 г.