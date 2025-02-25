Назначен новый Специальный представитель ЕС по Центральной Азии

Европейский совет назначил г-на Эдуардcа Стипрайса новым специальным представителем ЕС по Центральной Азии. Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта 2025 года с первоначальным мандатом сроком на 2 года, сменив Терхи Хакалу.

Согласно пресс-релизу Совета, задачей нового спецпредставителя ЕС будет развитие отношений между ЕС и странами Центральной Азии на основе общих ценностей, содействие укреплению стабильности и сотрудничества между странами региона, а также укреплению демократии, верховенства закона, благого управления и уважение прав человека и основных свобод.

В тесном сотрудничестве с Верховным представителем он также направит свою деятельность на повышение эффективности ЕС, в том числе за счет более тесной координации с другими соответствующими партнерами и международными организациями, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация Объединенных Наций.

Э. Стипрайс – латвийский дипломат с большим опытом работы. Он занимал должности постоянного представителя Латвии при ЕС и заместителя государственного секретаря – политического директора Министерства иностранных дел Латвии. В период с 2016 по 2020 год он возглавлял представительство ЕС в Республике Узбекистан, а также был послом Латвийской Республики в Великобритании и Франции.

Посол Эдуардс Стипрайс – резюме

Посол Эдуардс Стипрайс родился 19 февраля 1969 года в Риге, Латвия. В 1993 году он получил степень магистра экономики в Латвийском университете. Женат, имеет дочь.

Эдуардс Стипрайс поступил на работу в Латвийскую государственную администрацию в 1991 году, а в 1993 году стал сотрудником дипломатической службы. Он занимал различные должности как за рубежом, так и в столице, в том числе в качестве заместителя постоянного представителя (2003-2004) и постоянного представителя при ЕС (2004-2007) в Брюсселе, главы канцелярии президента (2007-2008), генерального директора по двусторонним отношениям (2009), посла в Великобритании (2009-2013), заместителя государственного секретаря по политическим вопросам (2013-2016), главы представительства ЕС в Узбекистане (2016-2020), посла во Франции, Монако и личного представителя при Международной организации франкофонии (2020-2024). До своего назначения Специальным представителем ЕС по Центральной Азии он возглавлял отдел политического планирования Министерства иностранных дел в Риге.

За свою карьеру посол Стипрайс был удостоен ряда национальных и зарубежных наград. Он участвовал в подготовке многочисленных публикаций по вопросам европейской интеграции и более широкой международной повестки дня. ///nCa, 25 февраля 2025 г.