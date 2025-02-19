Национальный Лидер Туркменистана встретился с Раисом Татарстана в День дипломатических работников

В День дипломатических работников Туркменистана, 18 февраля, состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

В начале встречи Рустам Минниханов передал Герою-Аркадагу тёплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ответ Председатель Халк Маслахаты передал российскому лидеру искренние пожелания счастья, мира и благополучия.

В ходе беседы было отмечено, что Туркменистан активно продвигает позитивные инициативы, направленные на обеспечение глобального мира и устойчивого развития. Особое внимание было уделено роли туркменских дипломатов в успешной реализации внешней политики страны, основанной на принципах взаимной выгоды, равноправия и доброй воли.

Пользуясь случаем, Минниханов поздравил Национального Лидера туркменского народа и вице-премьера, министра иностранных дел Р.Мередова с Днём дипломатических работников, отметив, что для него большая честь посетить Туркменистан в дни широкого празднования этого профессионального праздника.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул высокую значимость отношений с Республикой Татарстан, отметив, что регулярные встречи на высшем уровне способствуют конструктивному развитию двустороннего сотрудничества. За последние годы отношения между регионами вышли на качественно новый уровень, охватывая экономическую, политическую и другие сферы взаимодействия.

Стороны отметили многовековые дружественные связи между народами, основанные на общности культур, языков, религии и традиций. Аркадаг выразил благодарность за поддержку туркменских студентов, обучающихся в вузах Татарстана, и подтвердил готовность к дальнейшему расширению образовательного сотрудничества.

Важным моментом встречи стало обсуждение предстоящего Форума Международного года мира и доверия, который состоится 12 декабря 2025 года в Ашхабаде в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Национальный Лидер пригласил Рустама Минниханова принять участие в этом масштабном международном мероприятии.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что данный визит станет очередным важным шагом в укреплении дружественных туркмено-татарстанских отношений. Бердымухамедов и Минниханов обменялись пожеланиями здоровья и успехов в государственной деятельности, а также пожелали братским народам Туркменистана и Татарстана мира, добра и процветания.

После завершения встречи Национальный Лидер туркменского народа лично сопроводил высокого гостя в Международный аэропорт Ашхабада, откуда глава Республики Татарстан отбыл на родину.///nCa, 19 февраля 2025 г.