Возрождение Аральского моря: свидетельство международного сотрудничества и устойчивого восстановления

Совместный отчет nCa и AI

Некогда бывшее символом экологической катастрофы, Аральское море переживает замечательное восстановление благодаря согласованным усилиям стран Центральной Азии и международных партнеров. Недавние события свидетельствуют о значительном прогрессе в восстановлении северной части Аральского моря, вселяя надежду на восстановление окружающей среды, оживление экономики и улучшение качества жизни местных сообществ.

Повышение уровня воды

Объем воды в Северном Аральском море, расположенном у берегов Казахстана, вырос на 42% до 27 миллиардов кубометров — колоссальное достижение по сравнению с его критически низким уровнем всего несколько лет назад. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, это увеличение отражает систематические усилия по сохранению водных ресурсов в течение последних двух лет.

Только в период с октября 2024 года по январь 2025 года в море был сброшен один миллиард кубометров воды — на 100 миллионов кубометров больше, чем первоначально планировалось. Ожидается, что к марту 2025 года дополнительный приток воды доведет общий объем до 1,6 миллиарда кубометров, благодаря соглашениям с соседними странами Центральной Азии. Эти совместные меры не только стабилизировали уровень воды, но и увеличили площадь поверхности моря до 3065 квадратных километров, что на 111 квадратных километров больше, чем в 2022 году.

Восстановление окружающей среды и экономические выгоды

Повышение уровня воды имело значительные экологические последствия. Уровень солености в северной части Аральского моря значительно снизился, что создало благоприятные условия для процветания местных видов рыб. Ежегодный вылов рыбы увеличился до 8000 тонн, что поддерживает местное рыболовство и стимулирует экономику региона. Сегодня в море обитает 22 вида рыб, что свидетельствует о резком восстановлении после почти полного исчезновения водного биоразнообразия десятилетия назад.

Усилия по восстановлению дельты реки Сырдарья и сохранению критически важной инфраструктуры, такой как Кокаральская плотина, близятся к завершению. Проекты реконструкции плотин между озером Карашалан и Сырдарьей, наряду со строительством защитных барьеров, таких как защитная дамба Тауир, сыграли ключевую роль в стабилизации стока воды и снижении солености. Ожидается, что к концу 2025 года полное восстановление плотины Кокарал еще больше консолидирует эти достижения.

В дополнение к структурным улучшениям, инновационные методы ведения сельского хозяйства способствовали возрождению моря. В Кызылординской области Казахстана на рисовых полях была внедрена технология лазерного выравнивания, которая позволила сэкономить около 200 миллионов кубометров воды в год. Эта сэкономленная вода была перенаправлена в Северную часть Аральского моря, одновременно повысив урожайность сельскохозяйственных культур с 40-55 центнеров с гектара до 70-80 центнеров с гектара. Чтобы стимулировать широкое внедрение таких водосберегающих технологий, правительство увеличило субсидии на установку инфраструктуры до 80% и увеличило компенсацию затрат на поливную воду до 85%.

Озеленение бассейна Аральского моря

Помимо управления водными ресурсами, инициативы по лесовосстановлению преобразуют некогда бесплодный ландшафт высохшего морского дна. В период с 2021 по 2024 год на 475 000 гектарах бассейна Аральского моря было посажено 4,4 миллиона саженцев. В 2025 году планируется озеленить еще 428 000 гектаров, в результате чего общая площадь лесов достигнет 1,1 миллиона гектаров. Эти усилия направлены на борьбу с опустыниванием, уменьшение масштабов песчаных и соляных бурь и укрепление стабильности почв, тем самым улучшая общее экологическое состояние региона.

Международное лидерство и планы на будущее

Казахстан принял на себя руководство Международным фондом спасения Арала (МФСА) 1 января 2024 года, подчеркнув свою приверженность региональному сотрудничеству. Президент Касым-Жомарт Токаев был избран президентом МФСА на период 2024-2026 годов, курируя комплексный план работы, который включает около 40 инициатив по 10 приоритетным направлениям. Эти инициативы направлены на повышение эффективности использования водных ресурсов, защиту биоразнообразия, поддержку рыболовства и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства — и все это при одновременном создании около 2000 новых рабочих мест.

Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов и ирригации Казахстана, подчеркнул конечную цель этих усилий: “улучшить экологию региона, стимулировать рыболовство и туризм, а также повысить качество жизни местных сообществ”. Его видение подчеркивает важность сбалансированного восстановления окружающей среды и социально-экономического развития.

Уроки, извлеченные из глобальных историй успеха

Успех восстановления Аральского моря согласуется с аналогичными глобальными усилиями по восстановлению деградированных экосистем. Например:

В Суиндейле, Англия, восстановление естественного русла реки привело к оживлению местной флоры и фауны.

В штате Мэн демонтаж плотин восстановил русло реки Пенобскот, что позволило восстановить популяцию морских диких животных.

В Колорадо крупномасштабные проекты по демонтажу плотин улучшили среду обитания на реках и поддержали биоразнообразие.

Эти примеры демонстрируют, что целенаправленные вмешательства могут привести к преобразующим результатам, вселяя уверенность в продолжающиеся усилия по спасению Аральского моря.

Маяк надежды

Постепенное восстановление Аральского моря является свидетельством того, чего можно достичь благодаря международному сотрудничеству, инновационным решениям и постоянной приверженности. То, что когда-то считалось необратимой катастрофой, теперь стало историей стойкости и обновления. В то время как Казахстан и его партнеры продолжают свою неустанную работу, Северное Приаралье служит маяком надежды — не только для Центральной Азии, но и для всего мира — даже самые сложные экологические проблемы могут быть преодолены при наличии решимости и единства.

В условиях повышения уровня воды, оздоровления экосистем и улучшения жизни сообществ Аральское море больше не является поучительной историей, а является ярким примером способности человечества исцелять планету. /// Доклад подготовлено nCa с использованием ИИ, 13 февраля 2025 г. (основано на материалах Astana Times, Times of Central Asia и The Cool Down остыть) [Фото – Flux.1-schnell]