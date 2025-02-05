ПРООН и посольство Великобритании в Туркменистане проводят восьмую встречу Климатической группы партнеров по развитию

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и посольство Великобритании в Туркменистане совместно организовали восьмое координационное совещание Климатической группы партнеров по развитию, которая прошла 5 февраля 2025 г. в здании ООН в г. Ашхабад. Цель мероприятия — ускорение прогресса Туркменистана в выполнении своих международных обязательств по Парижскому соглашению.

Представители Агентств ООН, дипломатических миссий и государственных ведомств приняли участие в обсуждении укрепления партнерских отношений, согласования инициатив в области развития с климатическими приоритетами и поддержки перехода страны к низкоуглеродному будущему. Встреча стала платформой для обсуждения действий партнёров по развитию в рамках климатической повестки страны, включая обновлённую информацию о мероприятиях, проведённых по итогам Конференции ООН по изменению климата (КС29/COP29), а также подготовку к предстоящему климатическому саммиту COP30, который состоится 10–21 ноября 2025 года в Белене, Бразилия. Саммит также ознаменует 10-летие Парижского соглашения по климату. Обсуждения были сосредоточены на поддержке подготовки и дальнейшей реализации следующего Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) Туркменистана, изучении возможностей расширения сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), а также рассмотрении региональных климатических программ, вопросов энергетической и водной безопасности.



«Данная встреча подчёркивает нашу твёрдую приверженность поддержке климатических амбиций Туркменистана. Объединяя усилия, мы можем ускорить прогресс на пути к низкоуглеродному будущему и обеспечить вклад Туркменистана в решение этой глобальной проблемы», — сказала Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане.

«Согласно Парижскому соглашению, все стороны обязаны представлять свои Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) по сокращению выбросов каждые 5 лет. Правительство Великобритании официально подтвердило свой обновленный план по выполнению своей справедливой доли Парижского соглашения, представив обновленный ОНУВ за три месяца до крайнего срока, пообещав сократить все выбросы парниковых газов как минимум на 81% к 2035 году по сравнению с уровнями 1990 года. Я надеюсь, что этот ранний и амбициозный ОНУВ Великобритании побудит другие страны, включая Туркменистан, принять тот же уровень амбиций в преддверии COP30,» – отметил Его Превосходительство г-н Стивен Конлон, посол Великобритании в Туркменистане.



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Заседания Координационной группы партнеров по развитию по климату проводятся регулярно и служат платформой для обмена информацией о текущей деятельности и запланированных проектах, направленных на поддержку усилий Туркменистана по смягчению последствий изменения климата, повышению устойчивости и усилению адаптационных мер.///nCa, 5 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)