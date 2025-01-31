В Бухаресте презентовали книги Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа

31 января 2025 года Посольством Туркменистана в Румынии была организована презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира», нового произведения Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri» («Жемчужина разума») и, нового издание избранных стихотворений Махтумкули Фраги опубликованный в честь объявления 2024 года в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», прошла литературная встреча, а также выставка книг Махтумкули Фраги, Президента Туркменистана Cердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. На мероприятии приняли участие представители средств массовой информации, туркменские студенты и граждане Туркменистана, проживающие в Румынии.

В рамках презентации произведения главы государства было отмечено, что книга «Махтумкули – мыслитель мира» всесторонне раскрывает значение и роль поэта в истории туркменского народа, его вклада в мировую литературу. В книге отражены научная деятельность по изучению жизни и творчества мыслителя, важность мудрых наставлений поэта в деле укрепления всеобщего мира.

Неповторимое мастерство поэта, его мудрые наставления, воспитание в молодежи унаследованной от предков любви к своей родине и народу, произведения, пронизанные вечностью и философским смыслом, о которых пишет автор и делится с читателями различными материалами и мыслями о неисчерпаемом литературном мире Фраги.

Особый акцент в книге сделан на том, что литературное наследие Махтумкули Фраги предопределило основу внешней политики Туркменистана и, как отмечает автор книги, в основе провозглашения инициированной нашей страной Резолюции Генассамблеи ООН 2025 год – «Международный год мира и доверия» лежат гуманистические идеи Махтумкули, соответствующие основным целям ООН об установлении прочного мира на всей планете.

Посол особо отметил об ожиданиях от нынешнего поколения патриотизма, стремления к знанию и служения отчизне во имя укрепления и процветания Туркменистанa.

В ходе мероприятия представители Посольства ознакомили участников с новым произведением «Жемчужина разума» Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Констатировалось, что в книге Национальный лидер говорит о влиянии произведений туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги на общечеловеческие ценности, об отражении нашей славной истории и вкладе нашей культуры в мировую цивилизацию. Он также подробно написал о культуре Анау, цивилизациях Алтындепе и Древней Маргианы, которые процветали в бронзовом веке, о Великом государстве Сельджуков, основанном туркменами, и о государстве Хорезмшахов, которое стало украшением мировой истории. Согласно этим данным, туркмены с древних времен следуют принципам мира и эффективно применяют превентивную дипломатию.

Выступившие в рамках презентации отметили, что мудрые мысли и научно обоснованные взгляды, высказанные Национальным лидером о нашем прошлом и истории, стали образцовой книгой для молодежи. Потому что стоит отметить, что он описывает нашу прошлую историю на основе национальной гордости, и что каждая строка книги наполнена гордостью и радостью за наше прошлое и историю. В рамках мероприятия студенты декламировали стихотворения великого классика туркменской литературы на английских языках.

А. Аннаев традиционнo проводя беседу с соотечественниками в духе патриотизма и духовных ценностей туркменского народа, призвал студентов хорошо учится и стать высоко квалифицированными специалистами в своей отрасли.

В своих выступлениях студенты, выразив благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за неустанную заботу и внимание, уделяемое туркменской молодежи, а также за создание условий мира, благополучия и процветания для будущего поколения, уверили, что направят все свои способности, знания, талант и труд на процветание и развитие Независимой, Постоянно Нейтральной Родины. ///nCa, 31 января 2025 г.(в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)