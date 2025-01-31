Минобороны России: туркменская стрелковая бригада сыграла ключевую роль в освобождении Севастополя

Как следует из документов, рассекреченных ведомством, из Туркменской ССР в Красную армию было призвано более 300 тыс. жителей

87-я отдельная туркменская стрелковая бригада сыграла ключевую роль в освобождении Севастополя. Об этом говорится в рассекреченных документах из фондов Центрального архива Минобороны РФ, рассказывающих о вкладе бойцов союзных республик СССР в Победу в Великой Отечественной войне.

В документах ведомства подчеркивается, что вклад Туркменской ССР в победу в Великой Отечественной войне был значительным, несмотря на то, что республика находилась далеко от линии фронта. Более 300 тыс. жителей Туркменистана были призваны в Красную армию. Они сражались на всех фронтах войны, участвуя в таких ключевых битвах, как оборона Москвы, Сталинградская битва, битва за Кавказ и штурм Берлина.

В архивных документах рассказывается о боевом пути 87-й отдельной туркменской стрелковой бригады, сформированной в 1941 году. Бойцы этого соединения были известны своей храбростью и способностью эффективно действовать в сложной местности. Бригада сыграла ключевую роль в освобождении Севастополя, где столкнулась с ожесточенным сопротивлением немецких войск.

Подвиг Тахирова

Из наградного листа бойца 87-й отдельной стрелковой бригады старшего сержанта Айгоды Тахирова: “После сильного минометного огня фашисты начали наступление в районе нашего подразделения. Боевое охранение было атаковано ротой пьяных фашистов. Товарищ Тахиров мужественно принял бой, невзирая на подавляющее численное превосходство врага. Боевое охранение открыло огонь по фашистам, не отходя ни на один шаг. Вскоре три бойца были убиты, и старший сержант Тахиров остался один против многочисленного врага. Он продолжал вести огонь, не давая возможности врагу продвигаться дальше и не обращая внимания на полученные ранения. <…> Завязался рукопашный бой. Получив еще ряд тяжелых ранений, Тахиров в бесчувственном состоянии был унесен немцами в свою траншею. В этом неравном бою товарищ Тахиров уничтожил 47 фрицев”, – говорится в наградном листе на присвоение звания Героя Советского Союза. ///ТАСС, 31 января 2025 г.