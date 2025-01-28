Посол Туркменистана и ректор Академии госуправления Казахстана обсудили проведение совместных мероприятий и конкурсов

23 января 2025 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Республике Казахстан Б.Реджепова с ректором Академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан Ерланом Абилом.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализация меморандума о взаимопонимании между Академией и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана. Стороны подтвердили готовность к активному взаимодействию в области научно-образовательных программ и обмена опытом.

Кроме того, обсуждались возможности организации двусторонних визитов с профессорско-преподавательским составом Института международных отношений и проведения круглых столов и конференций с участием магистрантов и докторантов Академии.

По результатам встречи, достигнута договоренность об организации лекций в Академии и объявлении конкурса на тему «Туркменистан-Казахстан стратегическое партнерство» в контексте Международного года мира и доверия. ///nCa, 28 января 2025 г.