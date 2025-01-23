Samsung Galaxy S25: Искусственный интеллект, 7-летняя поддержка ПО и улучшенные камеры

Тамир Шакиров

22 Января 2025 года Samsung провела долгожданную презентацию Galaxy Unpacked 2025 на котором они представили новую линейку флагманских смартфонов – Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Каждая модель получила значительные улучшения по сравнению с предшественниками.

Сердцем всех устройств стал мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий высокую производительность и плавную работу. Линейка смартфонов S25 получила улучшенную оболочку One UI 7. По словам производителя, все три устройства будут поддерживать обновления программного обеспечения на протяжении 7 лет – до 2032 года.

Искусственный интеллект стал одним из ключевых направлений развития серии Galaxy S25.Galaxy S25 научился делать поиск фотографии в «Галерее» по описанию, а ИИ-ассистент может помочь с планированием дел в Календаре.

Базовые модели S25 и S25+ отличаются размерами экрана и емкостью аккумулятора.

S25 получил экран диагональю 6,2 дюйма и аккумулятор на 4000 мА/ч, а модель S25+ оснащена 6,7-дюймовым экраном и аккумулятором на 4900 мАч. Камеры обеих моделей получили незначительные улучшения по сравнению с предыдущим поколением: основная камера имеет 50Мп, 10Мп для трёхкратного оптического зума и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп, а также фронтальная камера на 12 Мп.

Модели S25 и S25+ имеют улучшенную оперативную память на 12 ГБ.

Базовые модели представлены в четырёх цветах: тёмно-синем, серебристом, светло-голубом и зелёном.

Galaxy S25 Ultra стала самой мощной версией данной линейки, получив экран на 6,9 дюймов, аккумулятор на 5000 мА/ч и оперативную память на 12/16 ГБ.

Улучшенный блок камер позволяет снимать качественные снимки в любом месте при любых условиях, а Galaxy AI делает эти снимки еще насыщеннее. Версия «Ultra» обладает основной камерой на 200Мп, датчиком на 10Мп для трехкратного оптического зума, датчиком на 50Мп для пятикратного зума и сверхширокоугольным модулем на 50Мп для качественной съёмки в макро режиме.

Galaxy S25 Ultra будет доступен в четырёх цветах: голубом, чёрном, серебристом и сером (Натуральный титан).

Предзаказы на смартфоны серии Galaxy S25 уже открыты, а старт продаж запланирован на 3 февраля 2025 года.

Первоначальные цены составят:

Galaxy S25 12/256 – 800 долларов.

Galaxy S25 12/256 12/256 – 940 долларов.

Galaxy S25 Ultra 12/256 – 1180 долларов.///nCa, 23 января 2025 г.