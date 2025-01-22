(ОБНОВЛЕНО) Национальный Лидер туркменского народа провел телефонные переговоры с Президентом Казахстана

22 января 2025 г, в среду, состоялись телефонные переговоры между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Президента Казахстана.

В ходе беседы собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран.

Президент Казахстана поздравил Национального Лидера туркменского народа с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, Токаев выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов проинформировал о ключевых приоритетах Концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, направленной на обеспечение сотрудничества и развития на региональном и международном уровнях.

Подчеркнув текущий высокий уровень казахско-туркменских отношений, стороны рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.///nCa, 22 января 2025 г.

МИД Туркменистана сообщает:



22 января 2025 года состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе телефонного разговора констатировалось, что отношения Туркменистана и Казахстана по всему комплексу двусторонней повестки развиваются динамично и последовательно. Отметив, что во многом это заслуга казахстанского лидера, Герой-Аркадаг выразил Касым-Жомарту Токаеву искреннюю признательность за личный вклад в постоянное внимание к упрочению связей двух братских народов и государств.

С удовлетворением подчёркивалось, что в последнее время заметно активизировались политико-дипломатические контакты, что является хорошей основой для наращивания сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной, других сферах, в том числе, по водным вопросам.

В данной связи Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов с теплотой вспомнил их недавнюю встречу в Эр-Рияде 3 декабря 2024 года на Саммите «Единая вода», проведение которого было своевременным и весьма значимым событием.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты напомнил, что в своём выступлении на Саммите подчеркнул, что рассмотрение всего комплекса водной проблематики в Центральной Азии должно базироваться на трёх ключевых принципах: соблюдении норм международного права; взаимном учёте интересов всех государств нашего региона; участии международных организаций, и в первую очередь ООН. Была выражена уверенность, что, исходя из этих принципов, вместе мы сможем успешно вести деятельность по решению водных проблем в Центральной Азии.

Национальный Лидер туркменского народа выразил уверенность, что Туркменистан и Казахстан в будущем также, как и прежде, будут придерживаться консолидированных и согласованных подходов к данной проблеме.

В ходе беседы Герой-Аркадаг сообщил, что 14 января состоялся его телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединённых Наций Антонио Гутерришем.

– Это была конструктивная и содержательная беседа. На ней мы, по сути, дали старт 2025 году, объявленному специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Международным Годом мира и доверия, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.

Подчеркнув высокий уровень туркмено-казахстанских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

В этих целях была подчёркнута важность скорейшего проведения консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. В данной связи было озвучено предложение в ближайшее время организовать такие консультации в Астане и в случае согласия казахстанской стороны направить в столицу Казахстана руководителя внешнеполитического ведомства Туркменистана для обсуждения перспектив дальнейшего развития стратегического партнёрства между двумя странами.

Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.

В завершение телефонного разговора Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Касым-Жомарт Токаев ещё раз обменялись поздравлениями по случаю Нового года, пожелав друг другу крепкого здоровья, благополучия и успехов. ///МИД Туркменистана, 22 января 2025 г.