Новый контрольно-аналитический центр повысит эффективность Государственной таможенной службы в Туркменистане

В понедельник, 20 января, в Ашхабаде состоялось открытие Контрольно-аналитического центра Государственной таможенной службы Туркменистана. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Контрольно-аналитический центр, аналогов которому нет в Центральноазиатском регионе, оснащен цифровыми технологиями, которые в круглосуточном режиме собирают и анализируют всю информацию о товарах, пересекающих таможенную границу.

«Вся информация выведена на несколько мониторов, к которым подключены все контрольно-пропускные пункты. На одном в режиме реального времени можно наблюдать на какие автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные контрольно-пропускные пункты пришёл груз и вес каждого транспорта», – рассказал сотрудник Государственной таможенной службы Давид Розназаров.

Еще один монитор – так называемое «единое окно» – выводит оперативную информацию об экпортно-импортных операциях, осуществляемых в режиме реального времени.

Эта система предоставляет данные об официальных лицензиях, ожидающих рассмотрения, и других государственных контролирующих органах, участвующих в экспортно-импортных операциях.

«Кстати, каждый грузоотправитель или получатель может на открытом веб-портале «единое окно для экспортно-импортных операций» получить на своём аккаунте всю информацию о прохождении груза», – говорит Розназаров.

Ряд мониторов подключены к таможенным пунктам контроля и еще один монитор демонстрирует статистику за 2023–2024 годы с объёмами экспорта, импорта и транзита.

В целом вся система позволяет управлять рисками нарушений таможенного законодательства, осуществлять контроль за перемещением транспортных средств, осуществлять международные грузоперевозки по территории страны с использованием системы геолокации, обеспечивать таможенное оформление товаров и транспортных средств в круглосуточном режиме.

При центре имеется конференц-зал, который также оснащён современными средствами связи, интерактивной доской для разбора ситуации.

Центр был создан в сотрудничестве с ПРООН и ЮНКТАД. Внедрение цифровых систем является частью усилий по модернизации таможенных процедур и повышению конкурентоспособности транзитных коридоров, проходящих через Туркменистан.

В ходе открытия Центра состоялась церемония вручения ключей от автомобилей, переданных в дар таможенным органам велаятов и городов Ашхабад и Аркадаг от имени Президента Туркменистана. ///nCa, 21 января 2025 г. (фото – «Нейтральный Туркменистан»)