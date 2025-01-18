Специалисты правоохранительных органов Туркменистана изучают передовой опыт идентификации жертв торговли людьми с учетом их гендерных и возрастных особенностей

Ашхабад, 15-16 января 2025 года: Специалисты правоохранительных органов Туркменистана таких как Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Министерства национальной безопасности, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы, а также национальных общественных организаций ознакомились с передовым опытом Европы и Азии по идентификации жертв торговли людьми (ЖТЛ) с учетом их гендерных и возрастных особенностей и защите их прав в ходе двухдневного семинара, организованного Международной организацией по миграции (МОМ) в Туркменистане. Семинар провел международный эксперт Олександр Кириленко.

Семинар объединил образовательные и практические составляющие, позволяя участникам взаимодействовать и участвовать в групповых дискуссиях, где они смогли глубже рассмотреть аспекты идентификации жертв торговли людьми с учетом их гендерных и возрастных особенностей и защиты прав жертв, подход к расследованию, ориентированный на интересы жертв, важность учета посттравматического состояния жертв и применения гендерно-чувствительных практик в контексте реализации недавно принятого Национального плана действий Туркменистана по противодействию торговле людьми (НПД по ПТЛ) на 2025–2029 годы.

Более того, в ходе семинара участники обсудили концепцию уязвимости жертв, доступа жертв торговли людьми к национальному механизму перенаправления, важность обеспечения безопасности и поддержки жертвам торговли людьми, а также адаптацию услуг к конкретным потребностям жертв торговли людьми с особым вниманием к гендерным и возрастным аспектам, перенаправления ЖТЛ в специализированные услуги и важную роль мониторинга и контроля качества.

В последний день семинара участники обсудили межведомственное сотрудничество и возможности более активного вовлечения гражданского общества в противодействие торговле людьми. Они также смоделировали комплексный межведомственный механизм реагирования, учитывающий гендерные и возрастные особенности жертв на основе подхода, ориентированного на их интересы.

Данный семинар стал заключительным в серии мероприятий по наращиванию потенциала, проведенных МОМ для соответствующих национальных партнеров в рамках проекта МОМ «Укрепление правовой базы Туркменистана по противодействию торговле людьми с учетом расширения возможностей молодежи и женщин», финансируемого Фондом развития МОМ. В рамках этого проекта МОМ предоставила рекомендации соответствующим национальным

заинтересованным сторонам по совершенствованию законодательной базы Туркменистана по ПТЛ в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками и оказала содействие в разработке нового Национального плана действий Туркменистана по противодействию торговле людьми на 2025-2029 годы, включающего конкретные мероприятия для более эффективного реагирования на возникающие тенденции и вызовы в сфере противодействия торговле людьми.

Международная организация по миграции работает в Туркменистане с 1997 года. МОМ является одним из ключевых партнеров Туркменистане в работе по противодействию торговле людьми. Два предыдущих Национальных плана действий Туркменистана по противодействию торговле людьми (2016-2018 гг., 2020-2022 гг.) были разработаны и имплементированы при содействии МОМ в Туркменистане.///nCa, 18 января 2025 г. ( в сотрудничестве с МОМ Туркменистан)