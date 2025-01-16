Делегация МИД Китая провела серию встреч в Ашхабаде

15 января 2025 года в Ашхабаде состоялся ряд встреч между представителями Туркменистана и Китайской Народной Республики, посвященных развитию двустороннего сотрудничества. Китайскую делегацию возглавляет помощник министра иностранных дел Лю Бинь. В частности, состоялись межмидовские консультации и заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Туркмено-китайского межправительственного комитета, где стороны подтвердили стремление к дальнейшему расширению и углублению двустороннего взаимодействия. Обсуждались вопросы развития всестороннего стратегического партнёрства, охватывающие политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в энергетике и транспорте, а также культурно-гуманитарные связи.

Встреча с министром иностранных дел Туркменистана

15 января 2025 года в Ашхабаде состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинь.

В рамках встречи стороны рассмотрели широкий спектр вопросов эффективно развивающегося двустороннего партнерства, носящего всесторонний стратегический и долгосрочный характер.

Благоприятные условия для наращивания межгосударственных отношений создают высокий уровень доверия и дружбы между главами двух государств.

Констатировано успешное сотрудничество Туркменистана и Китая в рамках международных и региональных структур, в первую очередь в рамках ООН.

Подчеркивалось, что большое значение придается межгосударственному диалогу в формате «Центральная Азия – Китай».

Наряду с этим активизируются межпарламентские и межпартийные связи, новый действенный импульс также получило межрегиональное сотрудничество.

Дипломаты отметили эффективное партнерство в торгово-экономической сфере, проанализировали ход совместной деятельности в области энергетики, транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и культурно-гуманитарном направлении.

Стороны выразили готовность продолжать эффективные отношения, отвечающие национальным интересам и приоритетам развития двух дружественных стран и народов.

В Ашхабаде состоялись туркмено-китайские межмидовские консультации

15 января 2025 года в МИД Туркменистана прошли политические консультации между внешнеполитическим ведомствами Туркменистана и Китайской Народной Республики.

Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, китайская сторона была представлена делегацией во главе с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинь.

В ходе консультаций состоялся заинтересованный обмен мнениями по всем ключевым направлениям двусторонней повестки дня, включая вопросы политико-дипломатического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства и наполнения их практическим содержанием. В данной связи подчеркнуто, что импульс всесторонним стратегическим отношениям придают регулярные контакты на высшем, правительственном и межведомственном уровнях.

В продолжение переговоров была затронута тема участия китайской стороны в запланированных мероприятиях высшего уровня в рамках Международного года мира и доверия.

Говоря о двусторонних межпарламентских и межпартийных связях, стороны подчеркнули значимость деятельности межпарламентских групп дружбы и участия в совместных мероприятиях.

В контексте взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств дипломаты рассмотрели вопросы практической реализации Меморандума о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2025-2026 годы, подписанного в ноябре минувшего года в городе Чэнду.

Собеседники сошлись во мнении, что важным механизмом туркмено-китайского диалога, носящего устойчивый и долгосрочный характер, выступает деятельность Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам расширения торгово-экономических связей. Как подчеркивалось, на протяжении многих лет Китай является крупнейшим внешнеэкономическим партнером Туркменистана.

По обоюдному мнению сторон, сферы науки, образования, культуры, искусства и спорта стали действенным инструментом, сближающим дружественные туркменский и китайский народы.

В завершение межмидовских консультаций была выражена готовность сторон к интенсификации плодотворного диалога в перспективных сферах двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес.

10-ое заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности

Также 15 января состоялось 10-ое заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Заседание прошло под руководством заместителя министра иностранных дел Туркменистана А.Гурбанова и помощника министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинь.

В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств Туркменистана и КНР.Стороны проанализировали результаты работы по выполнению ранее достигнутых договоренностей и обменялись мнениями по совместной деятельности на ближайшую перспективу.

Подтверждено намерение расширять и углублять сотрудничество в области безопасности.

По итогам заседания был подписан Протокол 10-го заседания Подкомитета.///nCa, 16 января 2025 г. (по материалам МИД Туркменистана)