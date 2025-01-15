Национальный Лидер Туркменистана и Генеральный Секретарь ООН обсудили инициативы безопасности и планы на Международный год мира и доверия – Туркменистан предлагает создать у себя два центра миротворчества

14 января состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем. Телефонный разговор состоялся по инициативе Генерального секретаря ООН.

В ходе разговора Национальный Лидер обсудил инициативы Туркменистана по обеспечению безопасности. Также речь шла об основных направлениях Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия.

Концепция деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия

Как отметил Национальный Лидер туркменского народа, в нынешнем году в штаб-квартире Организации Объединённых Наций даётся старт Международному году мира и доверия, и данное событие Туркменистан расценивает как концептуально важный этап в истории ООН, празднующей в 2025 году 80-летие своего образования.

Также в текущем году Туркменистан отпразднует 30-летие со дня обретения статуса постоянного нейтралитета.

Председатель Халк Маслахаты также подтвердил, что стратегическое сотрудничество с ООН является приоритетом внешней политики Туркменистана.

В ходе телефонного разговора Герой-Аркадаг сообщил Генсеку ООН о планах Туркменистана, намеченных к выполнению в партнёрстве с Организацией в 2025 году.

В Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия отражены позиции страны по основным вопросам современной глобальной повестки, а также по консолидации усилий государств на основе взаимодоверия, совместного диалога и ответственности.

2025 год может и должен стать годом перемен, сказал Аркадаг, выразив надежду на поддержку со стороны ООН изложенных в Концепции целей Туркменистана.

Вместе с тем сама Концепция, как подчёркивалось, во многом опирается на содержание «Саммита будущего», созванного по инициативе ООН в сентябре прошлого года, и потому Туркменистан рассматривает её как особый вклад в реализацию его итогового документа – «Пакта во имя будущего».

Отметив важность Концепции, направленной на консолидацию усилий в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью её одобрил.

Инициативы Туркменистана по обеспечению безопасности

Говоря об основных направлениях предстоящей работы, Национальный Лидер туркменского народа сделал акцент на вопросе безопасности. В этой связи была отмечена инициатива Туркменистана о разработке Стратегии глобальной безопасности под эгидой ООН.

В числе главных направлений Стратегии – активное использование превентивной дипломатии как инструмента предотвращения и нейтрализации конфликтных ситуаций.

Бердымухамедов подчеркнул важность использования потенциала нейтралитета для поддержания усилий ООН по утверждению мира, а также восстановления культуры доверительного диалога в контексте обеспечения глобальной безопасности.

Выразив уверенность, что реализация данных предложений позволит снизить политическую напряжённость на мировой арене, Национальный Лидер туркменского народа подтвердил неуклонное стремление Туркменистана к активизации диалога по вопросам региональной безопасности в Международном году мира и доверия.

«Речь, по сути, идёт о ситуации в Центральной Азии. Здесь мы намерены опираться на Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, принятых по инициативе Туркменистана, – «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии» и «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Уровень безопасности и ситуация с ней в Центральной Азии во многом определяются конструктивным решением широкого круга вопросов современной региональной повестки.

Один из них – водная проблематика. Позиция Туркменистана по данному вопросу чётко озвучена на саммите «Единая вода», который состоялся в Эр-Рияде 3 декабря прошлого года. Вместе с тем было заявлено, что рассмотрение целого комплекса вопросов, связанных с водой, должно опираться на следующие основополагающие нормы, а именно: на соблюдение международного права, учёт интересов государств региона и привлечение международных структур, прежде всего ООН.

Их нарушение создаёт для стран региона угрозу и колоссальный экологический, социально-экономический и гуманитарный риск.

Говоря о ситуации в Афганистане, Бердымухамедов отметил, что Туркменистан как нейтральное государство поддерживает усилия по достижению мира и гражданского согласия, восстановлению экономической инфраструктуры и разрешению социальных вопросов в этой стране.

Политика Туркменистана в этом деле коррелирует с действиями новых властей Афганистана и объективными реалиями. Диалог с Правительством соседней страны поддерживается с учётом позиций ООН и международно признанных действующих подходов.

Вместе с тем с участием Афганистана в Туркменистане реализуются крупные экономические проекты. В их числе – прокладка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линии электропередачи по территории Афганистана в Пакистан, а также строительство железной дороги из Туркменистана по афганскому маршруту.

Также Туркменистан продолжит оказывать гуманитарную помощь населению Афганистана.

Обеспечение безопасности в Прикаспийском регионе. Что касается региональной безопасности, то здесь надо учитывать, что Туркменистан также является прикаспийским государством, заявил Национальный Лидер туркменского народа. По этой причине нас волнует ситуация с безопасностью в Прикаспийском регионе.

В минувшем году Туркменистан выступил с инициативой проведения у себя Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств. В этом плане, исходя из предложений туркменской стороны о предоставлении нейтральным государствам статуса приоритетных партнёров в миротворческих усилиях ООН, было заявлено о готовности к активному взаимодействию с соответствующими структурами ООН.

Туркменистан готов принять у себя два Центра миротворческой деятельности

Как заявил Гурбнагулы Бердымухамедов, Туркменистан предлагает рассмотреть возможность создания на своей территории двух центров миротворческой деятельности.

«Безусловно, целевые меры будут реализованы с учётом нейтрального статуса Туркменистана, что непосредственно предусматривает применение на практике норм нейтралитета для поддержания международного мира и безопасности, в том числе для предотвращения конфликтов», сказал Аркадаг.

Достижение ЦУР

Туркменистан подтвердил готовность к активизации национальных действий по выполнению задач Повестки дня ООН на период до 2030 года. Туркменистан считает, что его инициативы по разработке Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике, составлению Глобального атласа устойчивой транспортной связанности и созданию Альянса по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития позволят эффективно достичь ЦУР.

В этой связи Туркменистан готов совместно с партнёрами продолжить меры по решению значительных экономических, социальных, гуманитарных, экологических и климатических задач.

Аркадаг выразил уверенность в содействии в этом деле Стратегического консультативного совета «Туркменистан–ООН».

Туркменистан предлагает свой опыт по решению вопросов безгражданства

В продолжение Национальный Лидер туркменского народа заверил в готовности Туркменистана к дальнейшему сотрудничеству с ООН по гуманитарной повестке.

В этом контексте, исходя из позитивных достижений по реализации Национального плана действий по ликвидации безгражданства в Туркменистане на 2019–2024 годы, предлагается применить в международной практике опыт Туркменистана по работе с апатридами и беженцами в Центральной Азии.

Международный форум

Как сообщил Национальный лидер ключевым событием Международного года мира и доверия в Туркменистане станет Международный форум. Он состоится 12 декабря в Ашхабаде на уровне глав государств и руководителей международных структур.

В этой связи Национальный Лидер туркменского народа пригласил Генерального секретаря ООН принять участие в предстоящем Саммите.

В свою очередь Антониу Гутерриш подчеркнул значение объявления 2025 года в стране «Международным годом мира и доверия» и отметил, что структурные подразделения ООН примут активное участие в международных мероприятиях, которые будут организованы Туркменистаном.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что нейтральный Туркменистан был, остаётся и будет надёжным партнёром, единомышленником и опорой ООН в региональном и глобальном измерениях.

«На предстоящих в Туркменистане международных встречах и мероприятиях мы наряду с Государственным флагом хотим установить и флаг Организации Объединённых Наций как наглядное свидетельство нашей позиции. Это станет для нас выражением гордости, проявлением единства позиций и целей нейтрального Туркменистана и Организации Объединённых Наций», – сказал Герой-Аркадаг.

Генеральный секретарь ООН отметил актуальность в настоящее время всех инициатив, выдвигаемых Туркменистаном на международной арене, и ещё раз подтвердил поддержку деятельности в этом направлении.

В завершение разговора стороны выразили уверенность в дальнейшем наращивании стратегического сотрудничества в интересах мира и устойчивого развития в регионе и на планете, а также обменялись наилучшими пожеланиями. ///nCa, 15 января 2025 г.