МИД Туркменистана: Утверждены рабочие планы на Международный год мира и доверия

Президент Туркменистана Сердар Бердымцухамедов одобрил рабочий план Министерства Иностранных дел страны на 2025 год.

Документ был представлен вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым на заседании правительства в пятницу, 10 января.

Рабочий план включает 10 глав. В частности, в главе «Организационные вопросы» определены меры, которые будут реализованы дипломатической службой в контексте подготовки к 34-й годовщине независимости и 30-летию нейтралитета, объявления Генассамблеей ООН 2025 года «Международным годом мира и доверия» и исполнения принятых Президентом Туркменистана документов.

Предусматривается также подготовка приоритетных позиций и предложений страны, которые будут озвучены на различных международных площадках, в том числе на предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Наряду с этим намечены шаги по реализации резолюций, принятых ГА ООН по инициативе Туркменистана в 2024 году.

В Рабочем плане также отражены ключевые направления деятельности дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана за рубежом.

В главе «Внешнеполитическое сотрудничество Туркменистана» изложены меры по последовательному наращиванию партнёрства с государствами Европы, Среднего и Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки. В данной связи предусматривается организация двусторонних визитов, политических консультаций и встреч, а также других мероприятий по различным сферам взаимодействия.

Кроме того, Рабочий план включает такие направления, как партнёрство с международными организациями, внешнеполитические новости и цифровая дипломатия. В главе «Международное экономическое сотрудничество» намечены шаги по активизации деятельности совместных межправительственных комиссий, а также по наращиванию взаимодействия с государственными структурами зарубежных стран, компаниями и банками, международными экономическими и финансовыми учреждениями в целях повышения инвестиционной привлекательности Туркменистана и интереса к его экспортным возможностям.

Глава «Правовые вопросы» посвящена разработке двусторонних и многосторонних документов.

Рабочий план также включает главы, касающиеся консульской деятельности, использования информационно-коммуникационных технологий, протокольных и других соответствующих вопросов. ///nCa, 11 января 2025 г.