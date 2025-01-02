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В Китае проложили самый длинный скоростной туннель в мире

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30 декабря 2024 года, Китай завершил строительство самого длинного в мире скоростного туннеля через заснеженные горы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, что стало важной вехой в развитии связуемости в стране, сообщают китайские сми.

После ввода в эксплуатацию тоннель Тянь-Шань Шэнли (название переводится как «победа») протяженностью 22,13 км сократит время поездки через горы Тянь-Шань — одну из самых длинных горных цепей в мире — с трех часов до примерно 20 минут.

По заявлению регионального правительства, это значительно улучшит сообщение между северным и южным Синьцзяном и поможет региону, являющемуся ключевым районом Экономического пояса Шелкового пути, стать еще более открытым для стран Евразии.

Являясь важнейшим участком скоростной автомагистрали Урумчи-Юйли протяженностью 319,72 км, которая проходит от региональной столицы Урумчи на севере Синьцзяна до уезда Юйли на юге Синьцзяна, туннель сократит время в пути между двумя точками с примерно семи часов до чуть более трех часов. Ожидается, что скоростная автомагистраль будет открыта для движения в 2025 году. ///nCa, 2 января 2025 г.

 

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