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В Ташкенте открылся жилой дом для сотрудников Посольства Туркменистана

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27 декабря 2024 года, в преддверии Нового года, в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия жилого дома, предназначенного для проживания сотрудников Посольства Туркменистана в Республике Узбекистан, сообщает МИД Туркменистана.

В мероприятии приняли участие делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел А.Гурбановым, руководители и представители внешнеполитического ведомства Республики Узбекистан и зарубежных дипломатических представительств, аккредитованных в Узбекистане, представители министерств, общественных организаций дружественной страны, СМИ, а также туркменские студенты, обучающиеся в вузах Узбекистана.

Трехэтажный жилой дом на 12 квартир был возведён частной туркменской компанией «Döwlet Gurluşyk». Все квартиры оборудованы мебелью, современными кухнями и системой поддержания оптимального микроклимата. На благоустроенной прилегающей территории расположились игровая детская и спортивная площадки.

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В рамках визита делегации Туркменистана в Узбекистан состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Туркменистана А.Гурбанова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан Б.Саидовым.

В ходе беседы дипломаты обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях, а также региональной и международной повестки дня.

В ходе переговоров стороны наметили  планы сотрудничества на предстоящий год.///nCa, 27 декабря 2024 г.

 

 

 

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