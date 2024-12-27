27 декабря 2024 года в Кыргызстане стартовало строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая в будущем сыграет стратегическую роль в ускорении грузопотоков между Китаем и Европой.

Символическая закладка первого камня в основание строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», в которой принял участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, состоялась в селе Тош-Кутчу города Джалал-Абад.

Жапаров подчеркнул, что железная дорога «Китай–Кыргызстан–Узбекистан» – это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.

«Этот маршрут обеспечит доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию, и далее в Европейский Союз.

Проект укрепит межрегиональные связи, поможет диверсифицировать транспортные направления и повысить конкурентоспособность региона как международного транспортно-транзитного хаба, что соответствует целям стран Центральной Азии», – подчеркнул Садыр Жапаров.

Поздравительные послания в честь старта проекта направили Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Си Цзиньпин заявил, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан является стратегическим решением, принятым правительствами трех стран для содействия региональной взаимосвязанности, процветанию и стабильности.

Председатель КНР подчеркнул необходимость тесного сотрудничества между профильными ведомствами и предприятиями трех стран для обеспечения высоких стандартов и качественного прогресса в строительстве железной дороги.

Си Цзиньпин заявил, что следует приложить усилия для превращения железной дороги в новый демонстрационный проект сотрудничества в рамках “Пояса и пути”, чтобы внести больший вклад в социально-экономическое развитие и повышение благосостояния народов в регионе, где она будет проложена, и придать новый импульс построению более тесного китайско-центральноазиатского сообщества единой судьбы.

Шавкат Мирзиёев обратил внимание на экономический эффект от строительства новой железной дороги.

По маршруту железной дороги Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалал-Абад – Андижан будет построено 20 станций, 42 моста и 25 тоннелей. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.

«По оценкам, ввод в эксплуатацию этой магистрали послужит кратному увеличению масштабов региональной торговли и инвестиций, заметному снижению транспортных издержек и раскрытию огромного транзитного потенциала Центральной Азии», – сказал Президент Узбекистана.

По его словам, ежегодные объёмы грузоперевозок по коридору составят до 15 миллионов тонн. На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы.

«В перспективе сопряжение этой железнодорожной линии и Трансафганского коридора позволит эффективно соединить и усилить транспортно-коммуникационную взаимосвязанность Китая, Центральной и Южной Азии», – подчеркнул Мирзиёев.

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Как сообщает узбекское агентство Uzdaily, общая протяженность линии составит 486 километров.

Ожидается, что строительство линии приведет к значительным изменениям в логистике региона. К 2050 году годовой объем перевозок по этой железной дороге прогнозируется на уровне 13,5 млн тонн. Это сократит сроки доставки товаров на семь дней, что обеспечит экономическую выгоду для Узбекистана в размере $150–200 млн ежегодно за счет транзита грузов.

Ожидается, что железная дорога обеспечит Центральной Азии выход к Тихому океану через Китай, а Китаю — доступ к странам Персидского залива.

Разработкой и строительством магистрали займется китайская компания China Railway International.

Для реализации проекта создана совместная компания «Железнодорожная компания “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”», зарегистрированная в Кыргызстане. Китайская сторона владеет 51% акций компании, в то время как Кыргызстан и Узбекистан имеют по 24,5% долей.///nCa, 27 декабря 2024 г.