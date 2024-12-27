В Казахстане роботы-собаки будут обеспечивать безопасность в шахтах

В технопарке Astana Hub был представлен уникальный робототехнический комплекс – робот-собака, предназначенный для повышения промышленной безопасности на шахтах, сообщает агентство Kazinform.

Робот был создан департаментом развития и инноваций филиала автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» в Алматы.

Основная задача робота – обход шахт и выявление угроз утечки газа.

Как отметила руководитель департамента Дарина Мамырова, каждый год на предприятиях Казахстана достаточно ощутимое количество рабочих погибает либо от утечек газа в шахтах, либо от взрыва газа.

Взрывы газа происходят из-за несвоевременного реагирования на утечку газа. Использование робота позволит исключить человеческий фактор из опасных ситуаций и предотвратить аварии, обеспечивая безопасность сотрудников на производстве.

Технические характеристики и возможности

Робот оснащен камерой с обзором на 360 градусов, тепловизором и казахстанским газоанализатором.

Работает как в автономном, так и в ручном режиме.

Во время обхода робота, его газоанализатор собирает данные о состоянии воздуха, и в случае отклонений, например, высокого уровня углекислого газа или низкого уровня кислорода, автоматически отправляет сигнал тревоги в ситуационный центр на поверхности земли. Диспетчер может оперативно отреагировать на данную ситуацию, эвакуировать рабочих и так далее.

Робот также оснащен голосовым управлением на казахском языке, позволяющим оператору дистанционно управлять им.

Доступность и испытания

Базовая версия робота – модель китайского производителя Unitree, стоимостью 10 тысяч долларов, что делает его доступным по цене для многих казахстанских предприятий, даже небольших и частных.

Робот уже прошел испытания на руднике «Нурказган» компании «Казахмыс» в Карагандинской области.

В настоящее время ведется работа по дооснащению робота дополнительными датчиками и оборудованием.///nCa, 27 декабря 2024 г.