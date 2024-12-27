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Стихи Махтумкули изданы на китайском и итальянском языках

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В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялись презентации сборников избранных произведений Махтумкули Фраги на китайском и итальянском языках.

Презентация сборника на китайском языке

25 декабря 2024 года был представлен сборник избранных произведений Махтумкули Фраги на китайском языке. В мероприятии приняли участие представители внешнеполитического ведомства Туркменистана, главы дипломатических миссий, преподаватели и студенты, а также представители СМИ.

На презентации выступили ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Гульшат Юсупова, посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн и посол Туркменистана в КНР Парахат Дурдыев. Также были заслушаны выступления научных и общественных деятелей Китая по видеоконференцсвязи.

Посол КНР Цянь Найчэн подчеркнул важность нового издания для укрепления туркмено-китайского культурно-гуманитарного диалога. Отмечалось, что перевод стихов Махтумкули на китайский язык позволит китайской читательской аудитории ознакомиться с философией жизни туркменского народа, его традициями и ценностями.

Участники презентации подчеркнули, что произведения Махтумкули, несмотря на прошедшие столетия, остаются актуальными и вызывают интерес во всем мире, служа проводником любви к Родине и дружбе между народами. Поэзия Махтумкули названа посланником доброй воли туркменского народа, способствующим развитию дружественных отношений.

Презентация сборника на итальянском языке

27 декабря 2024 года состоялась презентация сборника стихотворений Махтумкули Фраги на итальянском языке.

В мероприятии приняли участие представители дипломатической службы Туркменистана и других стран, преподаватели и студенты, а также представители СМИ. На презентации выступили ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Гульшат Юсупова, посол Туркменистана в Италии Тойлы Комеков, временный поверенный в делах Посольства Италии в Туркменистане Кармело Лео, ученый секретарь Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Какаджан Джанбеков и другие.

Посредством видеосвязи выступил преподаватель Римского университета международных исследований UNINT Иван Мелкумян.

Выступающие отметили, что издание сборника на итальянском языке является свидетельством туркмено-итальянской дружбы и способствует укреплению культурного сотрудничества.

Сборник, включающий 130 стихотворений, был переведен учеными-востоковедами Италии при консультационной поддержке ученых из Академии наук Туркменистана.

Участники подчеркнули, что стихи Махтумкули, вошедшие в золотой фонд духовной культуры человечества, способствуют распространению идей любви к Родине, миролюбия и дружбы. Творчество Махтумкули назвали гимном свободе и сплоченности туркменского народа. Была выражена уверенность, что переводы стихов Махтумкули на иностранные языки будут способствовать укреплению отношений дружбы и взаимопонимания между народами.///nCa, 27 декабря 2024 г.

 

 

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