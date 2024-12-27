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Музей Махтумкули Фраги в туркменском селе Геркез: сокровищница истории и культуры

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Филиал музея «Махтумкули Фраги», расположенный в селе Геркез Балканского велаята, является местом, где посетители могут прикоснуться к истории и культуре Туркменистана.

Этот музей, основанный в 3-й средней школе имени Махтумкули, хранит ценные реликвии, связанные с жизнью и творчеством великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также предметы быта, отражающие традиции и уклад жизни прошлых поколений. Об этом пишет электронная газета «Туркменистан: Золотой Век».

В музее представлена большая коллекция изданий произведений поэта разных лет, а также личные вещи Махтумкули.

Особую ценность представляют кольцо, сделанное Махтумкули для Менгли, и чайник, который он привез из Индии для сестры Зубейды. Эти реликвии были переданы музею местными жителями, которые бережно хранили их в своих семьях на протяжении многих лет.

Чайник, привезенный поэтом из Индии для Зубейды, музею подарила Нурыгарры из семьи Мямметдовлета, сына племянника Махтумкули Фраги Гурбандурды Зелили. А кольцо, изготовленное для Менгли, является подарком жителя этрапа Гурбангельды Байрамгельдиева.

В музее также экспонируются предметы национальной одежды, конская упряжь и инструменты, которые использовались в домашнем хозяйстве в древние времена. Среди них можно увидеть «депбе» (сосуд для хранения масла и мяса), «сувкяди» (флягу для воды), а также различные находки из долин Пархай и Чендир.

Музей также хранит интересные археологические находки – это колокол X века, найденный в Монджуклы-депе, и глиняный горшок XVII-XVIII веков для хранения зерна.

Особое внимание привлекает «дарак» – инструмент для расчесывания верблюжьей шерсти.

Музей села Геркез, расположенный в родном селе Махтумкули Фраги, был построен в 1983 году. ///nCa, 27 декабря 2024 г.

 

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