STEAM-образование и инклюзивность: Актуальные темы встречи Министра образования Туркменистана с главой представительства ЮНИСЕФ

23 декабря 2024 года в Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча министра образования Дж. Гурбангельдыева с главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане г-жой Джалпой Ратна. Об этом сообщает Министерство образования Туркменистана на своем официальном сайте.

В рамках встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и перспективы дальнейшей совместной работы в области образования и защиты прав детей.

В ходе встречи министр отметил ключевые достижения сотрудничества Туркменистана с Детским Фондом ООН, включая реализацию «Рабочего плана на 2024 год» в рамках Страновой программы ЮНИСЕФ на 2021-2025 годы, который направлен на обеспечение инклюзивного и качественного образования для каждого ребенка.

Было подчеркнуто, что подписанные стратегические документы, такие как «Национальный план действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023–2028 годы» и «Национальная стратегия по раннему развитию ребенка на 2020-2025 годы», обеспечивают устойчивое развитие образовательной системы страны.

Особое внимание было уделено развитию STEAM-образования, включая открытие клуба робототехники в городе Аркадаг и внедрение современных цифровых образовательных технологий. Были также обсуждены усилия по созданию интерактивных учебных материалов, внедрению информационной системы управления образованием и повышению уровня подготовки педагогов.

Министр отметил значимость работы ЮНИСЕФ в области раннего развития и инклюзии, подчеркнув результаты создания центров раннего развития на базе детских садов в Ашхабаде и Лебапском велаяте, а также открытие кабинетов раннего вмешательства. Эти усилия направлены на укрепление роли родителей в образовательном процессе и обеспечение равного доступа к образованию для детей с особыми потребностями.

Госпожа Джалпа Ратна подчеркнула, что Туркменистан демонстрирует значительные успехи в продвижении прав детей и совершенствовании образовательной системы. Она выразила готовность продолжать поддерживать инициативы, направленные на развитие качественного и доступного образования для всех.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению партнерства и реализации совместных проектов, направленных на благополучие детей и молодежи Туркменистана.///nCa, 24 декабря 2024 г.