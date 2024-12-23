Туркменистан и Япония углубляют партнерство в области зеленой энергетики и устойчивой инфраструктуры

На правительственном заседании в субботу (21 декабря), вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов отчитался об итогах пятнадцатого совместного заседания Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству.

Встречи комитетов состоялись в Ашхабаде 16–17 декабря 2024 года. Делегацию Японии возглавил член Совета директоров «Itochu Corporation», исполнительный вице-президент, президент компании «Машины и оборудование», председатель Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай.

В составе японской делегации были руководители и представители компаний «Itochu Corporation», «Mitsubishi Corporation», «Kawasaki Heavy Industries Ltd», «Sumitomo Corporation» и др., а также Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, Банка международного сотрудничества (JBIC), Японской организации содействия развитию внешней торговли JETRО.

Совместное заседание Комитетов было посвящено двум темам. В ходе первой части состоялось обсуждение вопросов, связанных с партнёрством в торгово-экономической сфере, по линии нефтегазовой и химической промышленности, а также в области «зелёной» энергетики. По данным направлениям туркменской стороной было предложено:

наладить консультации по использованию механизмов совместного кредитования для претворения в жизнь среднемасштабных проектов в области декарбонизации;

создать механизм привлечения японской стороны к экспорту товаров, производимых на предприятиях, построенных японскими компаниями в Туркменистане;

посредством изучения возможностей использования возобновлённого метана в качестве сырья наладить сотрудничество по разработке мер, направленных на снижение выбросов метана;

изучить японский опыт в области «зелёной» и водородной энергетики и наладить современное высокотехнологическое производство;

наладить консультации по разработке новой редакции вклада на национальном уровне Туркменистана в соответствии с обязательствами Парижского соглашения в рамках реализации задач Дорожной карты для проекта GTG-2.

В части, посвящённой взаимодействию в транспортно-коммуникационном секторе, строительстве, промышленности и электроэнергетической отрасли, туркменской стороной было предложено:

образовать рабочую группу с целью разработки проекта по переводу газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте на комбинированный формат;

для осуществления на комплексной основе сотрудничества с японскими компаниями, производящими передовую технику и технологии в сфере водного хозяйства, в ближайшее время провести презентацию этих компаний;

организовать встречу за «круглым столом» на тему «Возможности партнёрства с японскими компаниями в области обеспечения автомобильной техникой».

Выдвинутые туркменской стороной предложения были поддержаны японской стороной и подтверждена готовность к их реализации.

В данном контексте туркменская сторона сообщила о разработке проекта Плана действий на 2025–2027 годы в целях практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе заседания.

По итогам заседания подписан Протокол и 7 документов.

Заслушав отчёт, глава государства одобрил озвученные предложения. Как отмечалось, Туркменистан придаёт особое значение последовательному развитию партнёрства с Японией. Взаимовыгодные отношения между двумя странами всё более укрепляются и выходят на качественно новый уровень, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, поручив вице-премьеру, руководителю МИД продолжить работу по углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Японией.///nCa, 23 декабря 2024 г.