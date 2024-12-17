В Ашхабаде состоялось 15-е заседание Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству – подписан пакет документов

16 декабря 2024 года, в Ашхабаде состоялось 15-е заседание Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству. Делегацию деловых кругов Японии возглавил член Совета директоров «Itochu Corporation», исполнительный вице-президент, президент компании «Машины и оборудование», председатель Комитета с японской стороны Хироюки Цубай.

В форуме приняли участие представители различных министерств и ведомств двух стран, члены Союза промышленников и предпринимателей, а также руководители бизнес-структур с обеих сторон.

В ходе деловой встречи стороны уделили внимание финансово-инвестиционному взаимодействию, перспективным совместным проектам и путям производственной кооперации.

В ходе встречи японские деловые круги выразили стремление расширить своё присутствие на туркменском рынке. В частности, обсуждалось участие в реализации масштабных преобразовательных программ в Туркменистане.

Среди приоритетных направлений взаимодействия названы: промышленные отрасли, газо- и нефтехимия, транспортно-коммуникационная сфера, сельское хозяйство, передовые технологии.

Крупнейшие компании Японии вносят весомый вклад в развитие туркменской экономики, участвуя в реализации инфраструктурных проектов в ключевых отраслях, в частности, в газовой сфере и химической промышленности. Этот положительный опыт обуславливает заинтересованность Туркменистана в дальнейшем привлечении опыта и технологий японских корпораций для осуществления новых проектов, в том числе в области строительства и электроэнергетики.

В частности, подчёркивалось, что в настоящее время идёт интенсивный процесс формирования новой индустриальной модели национальной экономики, нацеленной на рациональное использование богатейших природных ресурсов и выгодного географического положения Туркменистана, широкое внедрение инновационных технологий, передовых достижений науки и техники, современных методов организации производства.

В ряду приоритетов партнёрства с Японией выступают охрана окружающей среды, проекты в сфере зелёной и чистой энергетики, что соответствует современным мировым тенденциям.

В свою очередь представители деловых кругов Японии выступили с презентациями о торгово-экономическом и ресурсном потенциале своей страны, отметив наличие перспектив для наращивания продуктивных отношений по широкому спектру направлений, в том числе в области инфраструктурных систем.

По итогам заседания подписан ряд документов, в том числе:

• Рамочное Соглашение между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и группой компаний «Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific, Pte. Ltd.» (Сингапур), «Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.» (Турция), «Mitsubishi Corporation» (Япония) на оказание сервисного и технического обслуживания завода «Garabogazkarbamid»;

• Рамочное Соглашение между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и группой компаний «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» (Япония), «Gap Inşaat Yatirim ve Diş Ticaret Anonim Şirketi» (Турция) и «Mitsubishi Corporation» (Япония) о сотрудничестве по проектированию, закупкам и строительству «под ключ» завода по производству карбамида мощностью 1155 тыс. тонн в год в посёлке Киянлы Балканского велаята Туркменистана;

• Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и Группой компаний «Kawasaki Heavy Industries, LTD.» (Япония), «ITOCHU Corporation» (Япония) по взаимному сотрудничеству;

• Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и «Kawasaki Heavy Industries, LTD.» по Дополнительному соглашению №3 на поставку и техническое обслуживание завода по производству бензина из газа в Ахалском велаяте;

• Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и «Sumitomo Corporation Power & Mobility» (Япония);

• Конвенция между Туркменистаном и Японией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения

• Протокол пятнадцатого заседания туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству.

///nCa, 17 декабря 2024 г.