Как специалисты по социальной работе меняют жизнь в Туркменистане: 5 ключевых наблюдений

* Примечание: все имена в статье изменены для сохранения конфиденциальности.

18 декабря 2021 года, 3 года назад, был принят Закон о социальных услугах, гарантирующий доступ к услугам социальной защиты каждому человеку в Туркменистане. С тех пор специалисты по социальной работе в Туркменистане стали бесспорными героями, изменяя жизни людей своей неизменной приверженностью поддержке каждого члена общества, нуждающегося в помощи и эмоциональном сопровождении.

В этой статье мы рассмотрим пять ключевых мыслей о том, как специалисты по социальной работе в Туркменистане изменяют жизнь людей и как их преобразующая деятельность формирует будущее социальных услуг в стране.

1. Они могут быть фундаментом для поддержки общества.

С момента внедрения социальной работы на местном уровне в Туркменистане в 2022 году, специалисты по социальной работе стали важным мостом между семьями и жизненно важными службами. Эти специалисты не ограничиваются предоставлением временной поддержки — они прокладывают путь к долгосрочным изменениям. Их работа направлена на удовлетворение потребностей в здравоохранении, образовании и социальной защите непосредственно в сообществах, предлагая персонализированную и доступную помощь.

Ярким примером является история Марал. Будучи матерью ребенка с церебральным параличом, она столкнулась со значительными трудностями в своей жизни. Ее сын Арслан в четыре года не мог ходить, сидеть и говорить. Из-за осуждения семьи Марал никогда не обращалась за специализированной медицинской помощью для него. Однако благодаря поддержке Артема, специалиста по социальной работе в Дашогузском велаяте, она узнала о критической важности раннего вмешательства и развития ребенка. С его помощью Марал получила доступ к медицинской помощи, реабилитации и образовательной поддержке для Арслана. Всего через семь месяцев после их первой встречи Арслан начал ходить, а через год он уже посещал детский сад. Путь самореализации Марал вдохновил ее открыть швейное дело. «Я поняла, что несу ответственность за свою жизнь и будущее своего ребенка», — поделилась Марал, подчеркнув преобразующую роль социальной работы на ее жизнь и жизнь ее сына.

2. Профессиональные навыки специалиста по социальной работе постоянно развиваются.

В Туркменистане, Туркменский государственный университет имени Магтымгулы и Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди предлагают программы бакалавриата по социальной работе, а Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева предлагает программу медицинской социальной работы. Для более сложных функций, таких как разработка политики или специализированные услуги, специалистам необходимо получить степень магистра или доктора.

Чтобы поддерживать высокий уровень практической деятельности, специалисты по социальной работе должны постоянно повышать свою квалификацию.

За последние три года ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты населения организовал серии регулярных супервизии и обучающих программ.

В заключение недавней программы повышения квалификаци Агаджан, специалист по социальной работе из Лебапского велаята, подчеркнул: «Я использую эти компетенции не только в своей собственной работе, но и в качестве супервизора, помогая молодым специалистам по социальной работе оставаться эффективными, сохраняя при этом этику, дисциплину, фокусируясь на запланированных задачах, что является основой нашей профессиональной деятельности», — пояснил Агаджан.

3. Они придают семьям эмоциональную устойчивость и помогают находить решения.

Специалисты по социальной работе оказывают жизненно важную эмоциональную поддержку семьям в моменты кризиса. Когда семьи чувствуют себя изолированными и подавленными, присутствие отзывчивого специалиста по социальной работе может быть стать судьбоносным. Мурат, специалист по социальной работе из Мары, подчеркивает, что первичная психосоциальная поддержка имеет решающее значение для их профессии. «Иногда техники активного слушания помогают семьям выговориться и это приносит им облегчение», — делится он. «Семьи, с которыми мы работаем, часто выражают благодарность, говоря, что они чувствуют, что Правительство заботится о них и интересуется их индивидуальными потребностями».

Специалисты по социальной работе Гулялек и Зульфира из Ашхабада отмечают, что, решая проблемы эмоциональной тревожности и предоставляя рекомендации, они помогли многим семьям предотвратить кризисные ситуации. Их клиенты часто говорят: «Мы так благодарны, что нас услышали. Это помогло нам выплеснуть эмоции, понять свои ресурсы и сильные стороны и найти решения своих проблем».

4. Они — защитники семейных ценностей.

Социальные работники – проводники вековых традиций и ценностей для продвижения инклюзии слаженности в обществе. В Туркменистане, помогая семьям, они руководствуются исконно традиционными ценностями, такими как уважение к старшим и ответственность за семью, традиции добрососедства и сострадание к ближнему. При этом они привлекают старейшин и уважаемых членов общества для содействия межпоколенческим связям и преемственности. Бережно сохраняя богатое культурное наследие, глубокие духовные традиции и ценности, при решении современных проблем, специалисты по социальной работе создают мосты между прошлым и настоящим, гарантируя, что основные ценности не только сохраняются, но и адаптируются к потребностям меняющегося мира.

История малышки Мелек подчеркивает преобразующую силу социальной работы. Потеряв мать при рождении, Мелек была помещена в Дом ребенка, пока ее отец с трудом справлялся с другими семейными и рабочими обязанностями. Благодаря вмешательству преданных своему делу специалистов по социальной работе эта история разлуки превратилась в историю воссоединения и надежды.

«Когда моя жена скончалась, мне посоветовали разместить новорожденную дочь в Доме малютки, где был профессиональный уход. Специалист по социальной работе объяснил важность семейной среды для здорового развития ребенка, помог мобилизовать родственников для поддержки. Когда я принял решение привезти ребенка домой, я не ожидал такой поддержки от матери и сестры в уходе за ребенком», — поделился отец Мелек.

Принятие Закона о социальных услугах 18 декабря 2021 года стало важной вехой в формализации этого подхода. Он заложил основу для инклюзивных социальных услуг на местном уровне. При поддержке ЮНИСЕФ и других агентств ООН специалисты по социальной работе расширили сферу своего охвата, обеспечив наиболее уязвимым семьям доступ к жизненно важным услугам. Их работа отражает принцип «не оставить никого позади» Целей в области устойчивого развития (ЦУР), содействуя равенству и достоинству всех членов общества.

5. Они определяют будущее социальной работы в Туркменистане

За последние три года сектор социальной работы Туркменистана добился значительного прогресса, оказав поддержку более 3000 семьям (почти 10 000 человек), из которых 40% были сосредоточены на членах семьи с инвалидностью. Примечательно, что 88% случаев были успешно завершены, что улучшило благосостояние и самодостаточность семей. Это отражает приверженность правительства в целях улучшения системы социальной защиты страны. Непрерывное повышение квалификации и возможность супервизий создали более квалифицированную и уверенную в себе социальную рабочую силу.

Заключение

Поскольку Туркменистан отмечает годовщину Закона о социальных услугах 18 декабря, мы признаем преобразующее влияние социальных работников на формирование устойчивости и системных изменений. Каждый день специалисты по социальной работе пишут историю позитивных изменений в сообществах, шаг за шагом, по одной семье за раз. ///nCa, 23 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ с Туркменистан)