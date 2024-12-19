Сейсмология: ведущая тема туркмено-японского научного диалога

В Академии наук Туркменистана состоялась научно-практическая конференция, посвященная завершению проекта «Улучшение системы сейсмологических наблюдений на территории города Ашхабад и вокруг него». Данный проект реализуется в рамках договора между Академией наук Туркменистана и Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

В конференции приняли участие сотрудники академических институтов, JICA, а также преподаватели и студенты Туркменского государственного архитектурно-строительного института, обучающиеся по новой специальности «Сейсмология и сейсмостойкое строительство».

Основная цель проекта заключается в организации оперативного получения информации о сильных землетрясениях и передачи ее заинтересованным организациям. Проект направлен на модернизацию системы сейсмологических наблюдений, создание информационной сети, инженерно-геологическое изучение для оценки опасности в Ашхабаде и разработку планов повышения готовности к землетрясениям.

Одним из результатов проекта стал ввод в действие цифровой системы сейсмологического наблюдения в режиме реального времени. В рамках проекта было поставлено необходимое оборудование, разработана цифровая система сейсмологического наблюдения и обучены специалисты.

В исполнительную структуру проекта от туркменской стороны, наряду с Академией наук Туркменистана, входят организации Министерства обороны Туркменистана, Министерства связи Туркменистана, Министерства строительства и архитектуры Туркменистана, НИИ сейсмостойкого строительства МСиА Туркменистана, хякимлик г. Ашхабад, агентство «Türkmenaragatnaşyk», и группа экспертов JICA, образующие Совместный координационный комитет (СКК).

На конференции были представлены доклады сотрудников Института сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана, а также зарубежных участников.

Коичи Хасегава, эксперт JICA, отметил, что за период реализации проекта было проведено множество семинаров и научных конференций с использованием мультимедийных технологий. Он также подчеркнул, что конференция является важным шагом в рамках Сендайской Рамочной Программы по снижению риска бедствий.

По мнению эксперта JICA Мацуо Джун, форум стал важным мероприятием не только в рамках реализации Проекта «Улучшение системы сейсмологических наблюдений на территории Ашхабада и вокруг него», но и развития действенного и взаимозаинтересованного международного партнёрства между двумя странами и их ведущими научными структурами. Он отметил участие туркменских ученых в международных конференциях в Токио и прохождение стажировок в Японии.

Эксперт Шиничи Исеки подчеркнул важность международного научно-технологического сотрудничества для решения глобальных проблем, связанных с землетрясениями.

Йошио Като, эксперт JICA, отметил, что в Туркменистане созданы все условия для развития международного сотрудничества в научно-образовательной сфере. Он также отметил вклад туркменских ученых в укрепление инновационного потенциала страны.

JICA также предоставило рекомендации по расширению сети и размещению новых сейсмических станций в Туркменистане.

Участники конференции отметили важность обеспечения высокого качества строительных работ в Туркменистане. ///nCa, 19 декабря 2024 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)