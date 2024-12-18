Туркменистан и Малайзия стремятся к укреплению сотрудничества за пределами энергетического сектора

Во время встречи в Куала-Лумпуре 18 декабря 2024 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и его малазийский коллега Датук Сери Мохамад Хасан обсудили расширение двусторонних отношений, сообщает Bernama.

Ключевые темы включали потенциальное создание Совместной комиссии для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Министерство иностранных дел Малайзии отметило, что обе стороны также изучили возможности экономического сотрудничества, помимо традиционного партнерства в нефтегазовом секторе.///nCa, 18 декабря 2024 г.