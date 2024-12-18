Президент Туркменистана совершает двухдневный официальный визит в Малайзию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершает официальный визит в Малайзию с 18 по 19 декабря 2024 года.

Это первый визит Президента Бердымухамедова в Малайзию с момента вступления в должность в марте 2022 года.

Его сопровождает делегация, в состав которой входят:

• семь заместителей премьер-министра, включая заместителя Председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Рашида Мередова;

• четыре министра, включая министра обороны, министра культуры и министра сельского хозяйства;

• один заместитель министра и другие высокопоставленные должностные лица из Администрации Президента и Министерства иностранных дел.

19 декабря 2024 года президент Сердар Бердымухамедов проведет встречу с премьер-министром Дато Сери Анваром Ибрагимом.

Ожидается, что они обсудят двусторонние вопросы, включая торговлю и инвестиции, сотрудничество в нефтегазовой сфере, в области высшего образования, туризма и коммуникаций.

Стороны также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по председательству Малайзии в АСЕАН в 2025 году.

В период с января по октябрь 2024 года общий объем торговли Малайзии с Туркменистаном значительно увеличился на 74,8% и составил 63,28 млн малайзийских ринггитов (13,90 млн долларов США) по сравнению с 36,19 млн малайзийских ринггитов (7,91 млн долларов США) за аналогичный период 2023 года.

В 2023 году Туркменистан был четвертым по величине торговым партнером Малайзии среди стран Центральной Азии, с общим объемом торговли в 48,62 миллиона малайзийских ринггитов (10,57 миллиона долларов США).///nCa, 18 декабря 2024 г. (на основе пресс-релиза, опубликованного МИД Малайзии)