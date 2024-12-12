В северном регионе Туркменистана открылся сервисный центр КАМАЗ

11 декабря в Дашогузе состоялось торжественное открытие нового двухэтажного учебно-сервисного центра КАМАЗ, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Центр построен туркменской компанией «Ismail gurluşyk hyzmatlary».

На церемонии открытия присутствовали представители городских и региональных властей, члены Халк Маслахаты и депутаты Меджлиса Туркменистана, представители профсоюзов и Демократической партии, старейшины и студенты.

Создание центра стало необходимым в связи с расширением сотрудничества Туркменистана с крупнейшими компаниями Татарстана, в том числе с ПАО «КАМАЗ». В последние годы в Туркменистане представлена полная линейка автомобилей КАМАЗ, одного из ведущих мировых производителей грузового автотранспорта.

Новый центр расположен рядом с автодорогой Дашогуз–Аэропорт. На территории центра, общей площадью один гектар, расположены ремонтный цех, мойка для грузовиков, складские помещения для запчастей и технических масел, автостоянка с навесом, резервуары с водой и различные площадки. Центр оснащен новейшим оборудованием российского производства для диагностики, обслуживания и ремонта всей линейки автомобилей КАМАЗ.

Сдача в эксплуатацию этого крупного объекта, возведённого с учётом передовых инженерных решений, имеет большое значение в дальнейшем поступательном развитии национальной экономики. ///nCa, 12 декабря 2024 г.