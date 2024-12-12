Продвижение прав человека и устойчивого развития в Туркменистане

4 Ключевые инициативы в области прав человека, поддержанные ПРООН в Туркменистане

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года основана на правах человека, и все 17 целей прямо или косвенно отражают стандарты в области прав человека. Эти две концепции – права человека и устойчивое развитие – взаимосвязаны и взаимоукрепляют друг друга, подчеркивая, что “справедливое и устойчиво развивающееся будущее” возможно только при полной реализации способностей и потенциала каждого человека. ПРООН считает, что расширение прав и возможностей людей в осуществлении их прав не только способствует достижению Глобальных целей, но и укрепляет институты, позволяя отдельным людям выступать в качестве проводников перемен в формировании своего будущего. Во всем мире ПРООН отмечает, что эффективные национальные правозащитные институты ускоряют достижение глобальных целей и расширяют возможности отдельных лиц и сообществ.

Права человека, верховенство закона и гендерное равенство: основные направления деятельности ПРООН в Туркменистане

С 2021 года ПРООН в Туркменистане реализует инициативы, направленные на поощрение прав человека, верховенства закона и гендерного равенства, направленные на ускорение устойчивого развития. Эти усилия соответствуют глобальному мандату ПРООН по продвижению инклюзивного управления, укреплению правовой базы и поддержке институтов в соответствии с международными стандартами. Основные направления деятельности включают:

1. Укрепление Аппарата омбудсмена: Аккредитация в GANHRI

ПРООН сотрудничает с Аппаратом омбудсмена Туркменистана в целях укрепления его институционального потенциала, помогая ему получить аккредитационный статус категории “В” от Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (GANHRI). Аккредитация в GANHRI представляет собой важную веху, отражающую прогресс в соблюдении Парижских принципов. Дальнейшее сотрудничество с партнерами будет иметь важное значение для достижения полного соответствия этим принципам в будущем.

Эта аккредитация означает прогресс в достижении глобальных стандартов, особенно в таких областях, как независимость, сотрудничество с гражданским обществом и вовлечение средств массовой информации. Хотя определенные шаги, такие как создание Национального превентивного механизма, все еще предпринимаются, процесс аккредитации представляет собой дорожную карту для институционального укрепления и служит платформой для привлечения доноров для дальнейшего продвижения прав человека в Туркменистане.

2. Улучшение доступа к юридической помощи.

В целях совершенствования системы юридической помощи в Туркменистане ПРООН при поддержке Посольства Великобритании запустила проект, направленный на укрепление потенциала Коллегий адвокатов в Туркменистане. Эта инициатива направлена на разработку нормативно-правовой базы, соответствующей положениям Конституции, обеспечение профессиональной подготовки адвокатов, судей, прокуроров, следователей и других специалистов в области права, а также на пропаганду создания Национальной палаты адвокатов. Эти усилия направлены на повышение инклюзивности и доступности системы юридической помощи.

3. Продвижение гендерного равенства: внутренние и общественные достижения

Гендерное равенство является основной ценностью в ПРООН в Туркменистане, о чем свидетельствует твердая приверженность установлению базовых показателей, точной настройке стратегий, устранению гендерных пробелов, документированию инноваций и демонстрации воздействия мероприятий по обеспечению гендерного равенства и актуализации гендерной проблематики в офисе, а также получение сертификата Gender Seal Bronze. С внешней точки зрения, 2024 год ознаменовался значительным прогрессом, включая запуск специализированного онлайн-курса по учету гендерной проблематики для государственных служащих и комплексную оценку гендерных барьеров для противотуберкулезных служб.

4. Укрепление избирательных процессов в целях обеспечения всеобщего участия

В партнерстве с Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане ПРООН оказала поддержку в разработке стратегий для единого реестра избирателей, включающего данные с разбивкой по полу. Благодаря учебным модулям BRIDGE члены избирательных комиссий расширили свой потенциал, уделив особое внимание практикам, учитывающим гендерные аспекты, и участию женщин в политической жизни. Эти инициативы подчеркивают приверженность ПРООН содействию прозрачным и инклюзивным избирательным процессам.

Заглядывая в будущее – 2025 год

По мере приближения 2025 года Программа развития ООН в Туркменистане по-прежнему сосредоточена на укреплении управления и инициатив в области прав человека, решении проблем в системе юридической помощи и продвижении гендерного равенства. Используя поддержку доноров и стратегические партнерские отношения, ПРООН имеет все возможности для реализации преобразующих решений, основанных на соблюдении прав человека, способствующих более инклюзивному и справедливому будущему Туркменистана.

Если ваша организация или учреждение заинтересованы в партнерстве с ПРООН в Туркменистане в целях укрепления верховенства закона, доступа к правосудию и защиты прав человека, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Лачин Артыковой, руководителю проекта ПРООН по правам человека lachin.artykova@undp.org. ///Программа развития ООН в Туркменистане, 11 декабря 2024 г.