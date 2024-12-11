Туркменистан и Катар расширяют сотрудничество в сфере дипломатического образования

10 декабря 2024 года в Ашхабаде состоялась встреча представителей Туркменистана и Катара, посвященная укреплению сотрудничества в области подготовки дипломатических кадров. Встреча прошла в Министерстве образования Туркменистана.

Туркменскую сторону возглавил Министр образования Джумамурад Гурбангелдиев. В состав делегации также вошли Посол Туркменистана в Катаре Мыратгельди Сейитмаммедов, заместитель министра образования Азат Атаев, ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Гульшат Юсупова и начальник отдела международного сотрудничества Министерства образования Гульнабат Гурдова.

Катарскую делегацию возглавил директор Дипломатического института Государства Катар Абдулазиз Мохаммед Аль-Хорр. На встрече присутствовал также Посол Катара в Туркменистане Хамад Аль-Азба.

Главной темой встречи стало обсуждение новых инициатив, направленных на расширение сотрудничества между Дипломатическим институтом Катара и Институтом международных отношений МИД Туркменистана, а также другими профильными вузами Туркменистана.

Министр образования Туркменистана подчеркнул значительный прогресс, достигнутый в области образовательного сотрудничества за последний год, отметив положительное влияние недавних официальных визитов лидеров двух стран. Он также выдвинул ряд конкретных предложений по дальнейшему развитию сотрудничества.

Аль-Хорр выразил полную поддержку предложенным инициативам. Он также поделился своими впечатлениями от визита в Институт международных отношений МИД Туркменистана, где прочитал лекцию для преподавателей и студентов. Он высоко оценил способности туркменских студентов.

В ходе визита в Институт международных отношений МИД Туркменистана директор Дипломатического института Государства Катар посетил музей «Истории туркменской дипломатии», «Уголок Индии», Учебный центр по приоритетным направлениям дипломатии Туркменистана и Клуб ЮНЕСКО «Культура мира».

Стороны выразили уверенность, что партнерство в сфере образования будет и далее развиваться в духе взаимной выгоды и продуктивности.///nCa, 11 декабря 2024 г.