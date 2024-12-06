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Туркменистан расширяет полномочия на подписание международных договоров

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Меджлис Туркменистана внес изменения в Закон “О международных договорах Туркменистана”, расширив круг лиц, уполномоченных вести переговоры и подписывать международные договоры.

Согласно дополнению в статью 7 Закона, для соблюдения паритета на уровне подписантов, Президентом Туркменистана могут быть предоставлены полномочия на ведение переговоров и подписание международных договоров Туркменистана другим соответствующим должностным лицам Туркменистана.

Предоставление полномочий на подписание международных договоров Туркменистана и ведение переговоров по ним оформляется на основании акта Президента Туркменистана либо согласовывается в установленном порядке.

В соответствии с Законом О международных договорах Туркменистана, полномочия на ведение переговоров и подписание международных договоров могут быть выданы председателю парламента – в отношении межгосударственных договоров; заместителям Председателя Кабинета Министров Туркменистана – в отношении межправительственных договоров; министрам и руководителям ведомств – в отношении договоров межведомственного характера. ///nCa, 6 декабря 2024 г.

 

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